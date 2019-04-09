Свидетель в суде назвала Александра Кокорина святошей

Свидетель Екатерина Бобкова в Пресненском суде Москвы назвала нападающего «Зенита» Александра Кокорина святошей, передает корреспондент РБК.

«Святоша! Он как ангелочек. Добрый мальчик, отзывчивый», — сказала она.

Другой свидетель, Геннадий Краснов, рассказал об обстоятельствах драки футболистов с чиновником Минпромторга Денисом Паком в «Кофемании» на Большой Никитской. По словам Краснова, он видел, как младший брат футболиста Кирилл Кокорин подошел к Паку, чтобы уточнить, как тот обозвал их компанию, а нападающий «Зенита» ударил чиновника стулом. При этом свидетель не сообщил, куда именно пришелся удар.

Краснов добавил, что подошел к Бобковой с предложением помощи, но она отказалась. По словам свидетеля, на его замечание, что все может плохо кончиться, поскольку все снимают, она ответила, что «как запишут, так и сотрут».