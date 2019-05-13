Судмедэксперт заявил об опознании всех погибших в катастрофе SSJ100

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,30 +0,22 EUR Бирж. 73,38 +0,24 Brent 71,84 +1,58% USD Нал. 65,84 64,95 EUR Нал. 73,92 72,96 USD ЦБ 65,47 +0,24 EUR ЦБ 73,52 +0,43 EUR/USD 1,1239 +0,0005 BTC/USD Бирж. 7 089,96 +107,56 IMOEX 2 529,83 +0,59% RTSI 1 220,61 +0,56% DJIA 25 942,37 +0,44% Nasdaq 7 916,94 +0,08%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Pfizer $48 (+18,99%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Pfizer $48 (+18,99%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 65,47 (+0,24) Quote, 12:53
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 73,52 (+0,43) Quote, 12:53
Савченко потребовала назначить инаугурацию Зеленского не позднее 20 мая Политика, 12:55 Ключевые события продуктового ретейла. Дайджеcт новостей Pro, 12:49 Объемы торгов на Bitmex превысили $10 млрд Крипто, 12:46 Минтруд уточнил процедуру получения российских пенсий жителями Донбасса Политика, 12:40 Что не так с американской индустрией косметических средств 12:30 Шведская прокуратура возобновила расследование против Ассанжа Общество, 12:27 Вооруженный подросток попытался взять заложников в школе в Казани Общество, 12:23 Синоптики пообещали похолодание в Москве Общество, 12:22 Аксенов оценил шансы изменения отношения Киева к Крыму при Зеленском Политика, 12:17 Судмедэксперт заявил об опознании всех погибших в катастрофе SSJ100 Общество, 12:09 В Краснодаре уволили унизившую ребенка заведующую детского сада Общество, 12:04 Время просыпаться: как нормализовать сон РБК и Philips, 11:53 «Говорит Москва» опубликовала телеграмму Путина по поводу смерти Доренко Общество, 11:48 Дневная выручка Bitcoin-майнеров превысила $580 000 Крипто, 11:46
Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
0 
Судмедэксперт заявил об опознании всех погибших в катастрофе SSJ100
Глава бюро судмедэкспертизы департамента здравоохранения Москвы заявил, что опознаны тела всех погибших. Позже в Следственном комитете уточнили, что осталось идентифицировать останки одного пассажира, он гражданин США
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Специалисты завершили экспертизу по идентификации тел погибших в катастрофе лайнера Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», передает ТАСС со ссылкой на главу бюро судмедэкспертизы департамента здравоохранения Москвы Сергея Шигеева.

«В настоящее время завершены все процедуры по молекулярно-генетической идентификации тел погибших. Все тела опознаны, идет оформление необходимых экспертных заключений», — сказал он.

Ранее о том, что процедура идентификации тел завершена, сообщало агентство «РИА Новости» со ссылкой на неназванного представителя экстренных служб.

В Следственном комитете заявили, что опознаны тела 40 погибших. «Работа по идентификации еще одного погибшего — гражданина США — будет завершена в ближайшее время», — добавили в ведомстве.

В списке пассажиров, летевших на этом самолете, значится Джереми Брукс. В посольстве США подтверждали, что в катастрофе погиб гражданин страны, но не называли его имени.

Фотогалерея 
Сгоревший самолет убрали с полосы в Шереметьево. Фоторепортаж

Лайнер SSJ100 5 мая выполнял рейс по маршруту Москва — Мурманск. Спустя некоторое время после вылета самолет вернулся в Шереметьево. Источник РБК утверждал, что причиной возврата стал удар молнии, после которого прервалась радиосвязь. При посадке самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и сломал заднюю стойку шасси, начался пожар, говорил собеседник РБК.

Общество
В Шереметьево назвали причину возвращения SSJ100 в аэропорт

На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. В катастрофе погиб 41 человек. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Позже в Шереметьево сообщили, что лайнер вернулся в аэропорт вылета из-за потери связи и автоматического управления самолетом. Пожар начался уже после посадки, его потушили за 18 минут, следует из хронологии событий, представленной на сайте Шереметьево.

Автор: Константин Нагаев
Теги: SSJ100, Шереметьево
Материалы по теме
«Аэрофлот» отменил еще несколько рейсов после инцидента в Шереметьево
Общество
В Шереметьево задержали вылет двух SSJ100 «Аэрофлота»
Общество
СМИ узнали об отказе служб Шереметьево от «пожарной из города» для SSJ100
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter