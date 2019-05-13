Судмедэксперт заявил об опознании всех погибших в катастрофе SSJ100

Судмедэксперт заявил об опознании всех погибших в катастрофе SSJ100

Глава бюро судмедэкспертизы департамента здравоохранения Москвы заявил, что опознаны тела всех погибших. Позже в Следственном комитете уточнили, что осталось идентифицировать останки одного пассажира, он гражданин США

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Специалисты завершили экспертизу по идентификации тел погибших в катастрофе лайнера Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», передает ТАСС со ссылкой на главу бюро судмедэкспертизы департамента здравоохранения Москвы Сергея Шигеева.

«В настоящее время завершены все процедуры по молекулярно-генетической идентификации тел погибших. Все тела опознаны, идет оформление необходимых экспертных заключений», — сказал он.

Ранее о том, что процедура идентификации тел завершена, сообщало агентство «РИА Новости» со ссылкой на неназванного представителя экстренных служб.

В Следственном комитете заявили, что опознаны тела 40 погибших. «Работа по идентификации еще одного погибшего — гражданина США — будет завершена в ближайшее время», — добавили в ведомстве.

В списке пассажиров, летевших на этом самолете, значится Джереми Брукс. В посольстве США подтверждали, что в катастрофе погиб гражданин страны, но не называли его имени.