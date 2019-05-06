Посольство сообщило о гибели гражданина США в катастрофе SSJ100

В результате катастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево погиб гражданин США. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-атташе американского посольства в России Андреа Калан.

Она отметила, что США оказывают необходимое консульское содействие его семье и контактируют с российскими властями о ходе расследования.

В катастрофе самолета «Аэрофлота», произошедшей вечером 5 мая, погиб 41 человек из 78 находящихся на борту. По данным Минздрава, в больницах остаются еще девять пострадавших. 6 мая авиакомпания опубликовала полный список пассажиров рейса. В нем, в частности, есть человек с именем Джереми Брукс, который не фигурирует в отдельном списке выживших, который «Аэрофлот» размещал ранее.