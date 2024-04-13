В Псковской области решили не проводить парад 9 Мая

Губернатор Псковской области решил отказаться от парада и массовых мероприятий на 9 Мая и пообещал жителям «активности в менее крупных форматах». В 2023 году в регионе также не проводили военный парад

Псков (Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press)

Наиболее массовые мероприятия, в том числе парад, не будут проводиться 9 Мая в Псковской области, для жителей организуют «активности в менее крупных форматах», заявил губернатор Михаил Ведерников.

«Главным вызовом сейчас является обеспечение безопасности проводимых мероприятий. Каждую из возможных угроз мы должны учитывать при планировании», — написал он в телеграм-канале.

Ведерников пообещал выплаты в размере 10 тыс. руб. инвалидам, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Он также рассказал, что в 2024 году Псковская область выделит 23 млн руб. на благоустройство более 30 воинских захоронений.



В 2023 году парад на 9 Мая в регионе также не проводили, а акция «Бессмертный полк» состоялась в онлайн-формате.

Ставропольском крае отменили фейерверк на 9 Мая, а в администрации Тюмени планируют принять решение о праздновании Дня Победы до конца апреля.

В конце марта пресс-служба Кремля анонсировала генеральную репетицию и сам парад на Красной площади по случаю 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 5 и 9 мая. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, в нем в том числе примет участие авиация Воздушно-космических сил. После начала военной операции на Украине воздушной части на парадах в 2022 и 2023 годы не было.