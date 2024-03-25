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Кремль объявил о проведении Парада Победы 9 мая на Красной площади

В Кремле анонсировали военный парад 9 мая на Красной площади
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Военный парад по случаю 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая на Красной площади, сообщила пресс-служба Кремля. Генеральная репетиция парада назначена на 5 мая.

В частности, в Кремле сообщили о начала приема заявок от журналистов на освещение праздничных мероприятий. Для этого необходимо заполнить регистрационную форму на сайте www.kremlin.ru. Аккредитация продлится до 12:00 мск 8 апреля.

В Кремле уточнили, что «организаторы оставляют за собой право отказать в аккредитации без объяснения причин».

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал, что военные парады пройдут в 28 городах, в них примут участие более 50 тыс. человек и порядка 1 тыс. единиц техники и вооружений. Что касается парада на Красной площади, то, по его словам, в нем задействуют свыше 9 тыс. человек, 75 единиц военной техники и авиацию.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В 2023 году в составе пешей колонны в параде участвовали более 8 тыс. военнослужащих в 30 парадных расчетах. Из них 530 человек — участники военной операции на Украине.

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