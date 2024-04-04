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Военная операция на Украине ,  
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В Воронеже отказались от салюта на 9 Мая

Губернатор Гусев: в Воронеже не будет салюта на 9 Мая
Сюжет
Военная операция на Украине
Репетиция пуска салюта в Воронеже
Репетиция пуска салюта в Воронеже (Фото: ТАСС)

В Воронеже 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 9 Мая будут праздновать без фейерверка. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что главы районов Воронежской области примут решение о запуске салютов самостоятельно — исходя из оперативной обстановки. Парад в честь Дня Победы в Воронеже состоится, как и в предыдущие годы.

Но в случае обострения обстановки решение по параду власти могут изменить, уточнил губернатор.

Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. В некоторых южных районах области — Кантемировском, Ольховатском и Россошанском — от массовых мероприятий на 9 Мая откажутся полностью.

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Фото:vadim_kstenin / Telegram

После начала российской военной операции на Украине Воронежская область неоднократно подвергалась атакам беспилотников. Над регионом не раз сбивали дроны.

В частности, в середине марта в результате атаки беспилотника на Воронеж получили повреждения жилые и нежилые здания, а также несколько автомобилей в Левобережном районе. В подъездах и квартирах в двух домах были выбиты стекла. Местные жители не пострадали.

В Воронеже отказались от салюта на 9 Мая
В Воронеже отказались от салюта на 9 Мая

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Теги
Воронеж Воронежская область День Победы 9 Мая парад салют фейерверк Александр Гусев
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