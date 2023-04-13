Минцифры предложило уравнять «Госуслуги» с бумажным паспортом

Минцифры публиковало проект указа два года назад. Затем инициативу заморозили из-за санкций, писал Forbes. Теперь Путин поручил ускорить внедрение технологии, перечень случаев ее применения сформирует правительство

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Минцифры подготовило проект указа президента об электронных паспортах: согласно ему, россияне смогут предъявлять цифровой вариант документа с «Госуслуг» вместо бумажного оригинала. Проект опубликован на портале правовых нормативных актов.

«Использование мобильного приложения для предъявления сведений осуществляется гражданами добровольно», — говорится в документе.

В пояснительной записке министерство отмечает, что цифровая копия пригодится при покупке алкоголя и сигарет. При этом в самом проекте указа сказано, что цифровой паспорт приравнивается к предъявлению бумажного документа «в случаях, определяемых правительством».

В первый раз Минцифры опубликовало проект указа президента о цифровом паспорте около двух лет назад — 19 марта 2021 года. Предполагалось, что жители Москвы смогут оформлять и получать электронные паспорта с 1 декабря 2021 года, а по всей России эта возможность появится не позднее 1 июля 2023 года.

К июню 2022 года проект был заморожен из-за международных санкций и военной операции России на Украине, писал Forbes. Собеседник издания пояснил, что сказались финансовые причины — стоимость цифрового паспорта должна была составить 1 тыс. руб., в то время как бумажный стоит 300 руб. Технически проект был уже готов, но правительство не согласовало его запуск, добавил источник, указав, что еще одной причиной могла стать нехватка чипов, которых «не хватает даже для банковских карт».

В середине февраля этого года проект обсудили глава Минцифры Максут Шадаев и президент Владимир Путин. Министр рассказал, что технология устроена следующим образом: «Вы на смартфон загружаете с биометрического паспорта фотографию, дальше у вас генерируется QR-код, который вы предъявляете. И тот, кто хочет проверить у вас основание, из мобильного приложения «Госуслуг» проверяет ваш возраст либо фамилию, имя, отчество». Путин назвал технологию востребованной и попросил ускорить ее внедрение, а проект указа — подготовить к 1 мая.