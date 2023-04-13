Минцифры предложило уравнять «Госуслуги» с бумажным паспортом

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 14 апреля
EUR ЦБ: 90 (+0,24) Инвестиции, 16:43 Курс доллара на 14 апреля
USD ЦБ: 81,68 (-0,42) Инвестиции, 16:43
Романцев рассказал о потере сознания после гола украинцев в 1999 году Спорт, 20:22
Сын Евтушенкова вышел из совета директоров Ozon после санкций Бизнес, 20:16
Президент Бразилии призвал избавиться от господства доллара в торговле Экономика, 20:09
NYT назвала имя вероятного автора утечки секретных документов США Политика, 20:01
Лидера молдавской партии «Шор» приговорили к 15 годам Политика, 19:40
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея 19:37
АвтоВАЗ показал новый кроссовер Lada X-cross 5 Авто, 19:33
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
Овечкин вернулся на лед после пропуска трех матчей НХЛ из-за травмы Спорт, 19:30
Минцифры предложило уравнять «Госуслуги» с бумажным паспортом Общество, 19:13
Непомнящий объяснил причину поражения в партии за шахматную корону Спорт, 19:07
Как автоматизировать рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 19:05
Во Франции протестующие захватили парижскую штаб-квартиру LVMH Политика, 19:04
В Судане обвинили россиянина в контрабанде золота, «связанного с ЧВК» Политика, 19:03
Майк Новограц будет ждать биткоин по $40 тыс. после снижения ставок ФРС Крипто, 19:01
Общество ,  
0 

Минцифры предложило уравнять «Госуслуги» с бумажным паспортом

Минцифры подготовило проект указа об электронном паспорте, уравнивающий его с бумажным
Минцифры публиковало проект указа два года назад. Затем инициативу заморозили из-за санкций, писал Forbes. Теперь Путин поручил ускорить внедрение технологии, перечень случаев ее применения сформирует правительство
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Минцифры подготовило проект указа президента об электронных паспортах: согласно ему, россияне смогут предъявлять цифровой вариант документа с «Госуслуг» вместо бумажного оригинала. Проект опубликован на портале правовых нормативных актов.

«Использование мобильного приложения для предъявления сведений осуществляется гражданами добровольно», — говорится в документе.

В пояснительной записке министерство отмечает, что цифровая копия пригодится при покупке алкоголя и сигарет. При этом в самом проекте указа сказано, что цифровой паспорт приравнивается к предъявлению бумажного документа «в случаях, определяемых правительством».

В первый раз Минцифры опубликовало проект указа президента о цифровом паспорте около двух лет назад — 19 марта 2021 года. Предполагалось, что жители Москвы смогут оформлять и получать электронные паспорта с 1 декабря 2021 года, а по всей России эта возможность появится не позднее 1 июля 2023 года.

К июню 2022 года проект был заморожен из-за международных санкций и военной операции России на Украине, писал Forbes. Собеседник издания пояснил, что сказались финансовые причины — стоимость цифрового паспорта должна была составить 1 тыс. руб., в то время как бумажный стоит 300 руб. Технически проект был уже готов, но правительство не согласовало его запуск, добавил источник, указав, что еще одной причиной могла стать нехватка чипов, которых «не хватает даже для банковских карт».

В середине февраля этого года проект обсудили глава Минцифры Максут Шадаев и президент Владимир Путин. Министр рассказал, что технология устроена следующим образом: «Вы на смартфон загружаете с биометрического паспорта фотографию, дальше у вас генерируется QR-код, который вы предъявляете. И тот, кто хочет проверить у вас основание, из мобильного приложения «Госуслуг» проверяет ваш возраст либо фамилию, имя, отчество». Путин назвал технологию востребованной и попросил ускорить ее внедрение, а проект указа — подготовить к 1 мая.

Читайте на РБК Pro
В России вырос объем дебиторского долга. Как обеспечить выплату
Инвестиционные советы от ChatGPT: помогут ли они разбогатеть
«Ты это сам придумал»: почему родители путают болезнь с психосоматикой
В Африке начали продавать мясо из насекомых. Когда тренд придет в Россию
Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минцифры электронный паспорт электронные паспорта
Материалы по теме
Москалькова предложила начать выдавать паспорта России за рубежом
Политика
Путин поручил подготовить проект указа о «цифровом паспорте»
Политика
Путин предложил создать «паспорт семьи мобилизованного» по всей России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter