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В Забайкалье объяснили слова губернатора об отказе помогать погорельцам

На заседании краевого правительства Осипов ранее заявил о том, что «не будет никаких денег» для тех, кто пострадает в результате лесных пожаров. В пресс-службе губернатора объяснили РБК, что глава региона имел в виду
Фото: МЧС РФ / ТАСС

В пресс-службе губернатора Забайкальского края объяснили слова главы региона Александра Осипова, который заявил, что в этом году пострадавшим от пожаров никаких выплат не будет из-за проблем федерального бюджета, вызванных коронавирусом и шоком из-за падения цен на нефть. В пресс-службе сообщили РБК, что жители региона смогут рассчитывать на 100 тыс. руб. при полной потере имущества, как это было в предыдущие годы.

«В этом году из-за коронавируса и шока по нефтяным ценам кардинально снизились доходы бюджетов и России, и Забайкальского края. Поэтому по всем, кто сгорит, с учетом того, что никто почти не застрахован, не будет никаких денег», — сказал Осипов на заседании краевого правительства 13 апреля.

Губернатор пояснил, что в прошлом году ситуация с лесными пожарами заставила власти региона с помощью указа президента страны обойти существующие нормы, согласно которым возмещение выплачивается только тем, кто застрахован. «В этом году этого сделать не удастся», — отметил Осипов.

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В пресс-службе главы региона напомнили, что в прошлом году во время крупного природного пожара в Забайкалье пострадало 100 с лишним семей, огонь уничтожил больше 100 жилых и сельскохозяйственных построек. Сумма ущерба превысила 1 млрд руб. Большая часть сгоревших домов не были застрахованы, и на практически все сельскохозяйственные постройки отсутствовали свидетельства на права собственности. В связи со значительным объемом ущерба по инициативе Осипова правительство страны приняло «беспрецедентное решение о восстановлении пострадавших в режиме ЧС чабанских стоянок, в том числе тех, на которые отсутствовали права собственности».

«Общая сумма выплат и затрат на восстановление была рекордной для региона и составила 820 млн руб. Распоряжение о выделении средств федерального бюджета принято на основании указа президента России о мерах по восстановлению региона после пожаров в апреле 2019 года», — говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, всего жителям Забайкалья, пострадавшим от апрельского прошлогоднего пожара, приобрели 141 жилое помещение для 119 семей (взамен утерянного).

В текущем году пострадавших от пожаров нет, сгоревших домов тоже, отметили в пресс-службе Осипова. «Губернатор напомнил (он это не в первый раз говорил), что в случае повторения прошлогодней ситуации с пожарами люди не смогут рассчитывать на полное возмещение стоимости имущества, так как правовых оснований для этого нет», — уточняется в сообщении.

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В пресс-службе пояснили, что все пострадавшие смогут рассчитывать на положенные 10 тыс. руб., при частичной утрате имущества — на 50 тыс. руб., и на 100 тыс. руб. в случае полной потери имущества. «Например, за сгоревший дом стоимостью 2 млн руб. дадут 100 тыс. руб.», — отметили в пресс-службе губернатора.

Природные пожары в Забайкальском крае начались в середине апреля, борьба с ними велась на протяжении нескольких недель. Они затронули 17 населенных пунктов. Власти признали пострадавшими от пожаров почти 650 человек.

Глава МЧС Евгений Зиничев заявлял, что пожары могли начаться из-за пала травы. Александр Осипов говорил, что некоторые пожары произошли из-за человеческого фактора. При этом он сообщил, что два возгорания пришли в Россию из-за границы. В краевом главке МЧС отмечали, что очаг возгорания был зафиксирован в Монголии.

Президент России Владимир Путин по итогам проведенного в Чите совещания по вопросу ликвидации последствий природных пожаров заявлял о том, что трудно реагировать на пожары, которые приходят из-за границы. Он поручил подготовить план предоставления жилья пострадавшим. Тогда Осипов сообщил президенту, что общий ущерб от лесных пожаров оценивается в 1 млрд руб., а медицинская помощь была оказана 85 жителям.

Последствия пожаров в Забайкальском крае. Фоторепортаж
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Авторы: Елизавета Антонова, Михаил Юшков
Теги: Забайкальский край, лесные пожары, Александр Осипов
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