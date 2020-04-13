В Забайкалье объяснили слова губернатора об отказе помогать погорельцам

На заседании краевого правительства Осипов ранее заявил о том, что «не будет никаких денег» для тех, кто пострадает в результате лесных пожаров. В пресс-службе губернатора объяснили РБК, что глава региона имел в виду

Фото: МЧС РФ / ТАСС

В пресс-службе губернатора Забайкальского края объяснили слова главы региона Александра Осипова, который заявил, что в этом году пострадавшим от пожаров никаких выплат не будет из-за проблем федерального бюджета, вызванных коронавирусом и шоком из-за падения цен на нефть. В пресс-службе сообщили РБК, что жители региона смогут рассчитывать на 100 тыс. руб. при полной потере имущества, как это было в предыдущие годы.

«В этом году из-за коронавируса и шока по нефтяным ценам кардинально снизились доходы бюджетов и России, и Забайкальского края. Поэтому по всем, кто сгорит, с учетом того, что никто почти не застрахован, не будет никаких денег», — сказал Осипов на заседании краевого правительства 13 апреля.

Губернатор пояснил, что в прошлом году ситуация с лесными пожарами заставила власти региона с помощью указа президента страны обойти существующие нормы, согласно которым возмещение выплачивается только тем, кто застрахован. «В этом году этого сделать не удастся», — отметил Осипов.

В пресс-службе главы региона напомнили, что в прошлом году во время крупного природного пожара в Забайкалье пострадало 100 с лишним семей, огонь уничтожил больше 100 жилых и сельскохозяйственных построек. Сумма ущерба превысила 1 млрд руб. Большая часть сгоревших домов не были застрахованы, и на практически все сельскохозяйственные постройки отсутствовали свидетельства на права собственности. В связи со значительным объемом ущерба по инициативе Осипова правительство страны приняло «беспрецедентное решение о восстановлении пострадавших в режиме ЧС чабанских стоянок, в том числе тех, на которые отсутствовали права собственности».