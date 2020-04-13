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На севере Китая ужесточили контроль на границе с Россией из-за вируса

Значительная доля новых больных, которые фиксируются в Китае, — это путешественники, прибывающие из России. Многие из них прибывают на родину уже с симптомами COVID-19
Пограничный переход на китайско-российской границе (Фото: Артем Коротаев / ТАСС )

Власти провинции Хэйлунцзян на севере КНР ужесточают контроль на границе с Россией из-за роста числа завозных случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Жэньминь жибао».

В связи с ростом числа подобных случаев власти провинции продлили срок закрытия пограничного перехода «Суйфэньхэ (Хэйлунцзян) — Пограничный (Приморье)» за исключением грузоперевозок. Правила досмотра грузов ужесточены. Все прибывающие должны обязательно пройти тест на COVID-19. Международное радио Китая сообщает, что закрытыми также останутся пограничные пункты пропуска «Хуньчунь — Краскино» и «Дуннин — Полтавка». Пассажирское сообщение через пункт пропуска «Маньчжурия — Забайкальск» было закрыто с 8 апреля.

В город Суйфэньхэ, где расположен пограничный переход, с начала пандемии прибыли 2497 человек. «Доля пациентов c COVID-19 была очень высокой — от 10 до 20% в каждой партии прибывших. В некоторых партиях это соотношение было еще выше», — цитирует «Жэньминь жибао» слова руководителя местной медбригады Юй Кайцзяна. Он отметил, что у них всех симптомы заражения появились еще в России. «Все тяжелобольные COVID-19 являются пациентами, у которых появилась лихорадка или кашель еще в России. Они вернулись в Китай, преодолев долгий путь», — пишет издание.

Bloomberg со ссылкой на китайский государственный телеканал CCTV сообщает о том, что в провинции Хэйлунцзян, которая граничит сразу с несколькими российскими регионами (Приморьем, Еврейской автономной областью и Амурской областью), введено круглосуточное патрулирование границы. В регионе открыли новую больницу для приема зараженных и направили туда медиков, имеющих опыт работы в главном очаге распространения инфекции, провинции Хубэй. Власти ввели в Суйфэньхэ и столице провинции, городе Харбине, 28-дневный карантин для всех приезжих. В Суйфэньхэ введены меры, аналогичные тем, которые действовали в городе Ухань.

Как Ухань открылся после карантина. Фоторепортаж
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По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, большинство новых случаев в стране, где распространение инфекции почти прекратилось, являются завозными. Как отмечает Reuters, из 108 новых больных, зафиксированных в КНР 12 апреля, 98 въехали из-за рубежа. Среди них — 49 граждан Китая, вернувшихся в страну из России через северную границу. О случаях заражения среди возвращающихся из России граждан сообщало и российское консульство в провинции.

Как отмечает Reuters, после ограничения авиасообщения России с Китаем наземные пункты перехода остались одним из немногих вариантов возвращения в страну для китайских граждан. Bloomberg описывает маршрут возвращающихся следующим образом: «Большинство из них садились на рейс из Москвы во Владивосток. Затем они продолжали дорогу на машине или автобусе к пограничному переходу на реке Суйфэнь».

Зараженные прибывают в Китай из России также рейсами, которые остались после ужесточения карантинных мер. Из 97 новых случаев заражения, о которых власти Китая сообщили утром в воскресенье, 51 — это пассажиры самолета, который 10 апреля прибыл в Шанхай из Москвы.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Медики из Шанхая ранее предупредили об угрозе новой волны эпидемии осенью-зимой 2020 года. Ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань отмечал, что вероятность распространения вируса внутри страны маловероятна из-за уже принятых карантинных мер, однако указывал, что туда могут попасть новые зараженные из других стран.

В граничащем с Китаем Приморском крае, по официальным данным на 13 апреля, выявлено 28 случаев заражения, в Амурской области — шесть. Всего в России выявлено 18 328 больных COVID-19. C учетом новых данных Россия заняла 15-е место по числу больных, опередив Португалию, где выявлено 16,5 тыс. случаев заболевания.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Китай, коронавирус, пограничный контроль
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