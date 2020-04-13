На севере Китая ужесточили контроль на границе с Россией из-за вируса

Значительная доля новых больных, которые фиксируются в Китае, — это путешественники, прибывающие из России. Многие из них прибывают на родину уже с симптомами COVID-19

Пограничный переход на китайско-российской границе (Фото: Артем Коротаев / ТАСС )

Власти провинции Хэйлунцзян на севере КНР ужесточают контроль на границе с Россией из-за роста числа завозных случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Жэньминь жибао».

В связи с ростом числа подобных случаев власти провинции продлили срок закрытия пограничного перехода «Суйфэньхэ (Хэйлунцзян) — Пограничный (Приморье)» за исключением грузоперевозок. Правила досмотра грузов ужесточены. Все прибывающие должны обязательно пройти тест на COVID-19. Международное радио Китая сообщает, что закрытыми также останутся пограничные пункты пропуска «Хуньчунь — Краскино» и «Дуннин — Полтавка». Пассажирское сообщение через пункт пропуска «Маньчжурия — Забайкальск» было закрыто с 8 апреля.

В город Суйфэньхэ, где расположен пограничный переход, с начала пандемии прибыли 2497 человек. «Доля пациентов c COVID-19 была очень высокой — от 10 до 20% в каждой партии прибывших. В некоторых партиях это соотношение было еще выше», — цитирует «Жэньминь жибао» слова руководителя местной медбригады Юй Кайцзяна. Он отметил, что у них всех симптомы заражения появились еще в России. «Все тяжелобольные COVID-19 являются пациентами, у которых появилась лихорадка или кашель еще в России. Они вернулись в Китай, преодолев долгий путь», — пишет издание.

Bloomberg со ссылкой на китайский государственный телеканал CCTV сообщает о том, что в провинции Хэйлунцзян, которая граничит сразу с несколькими российскими регионами (Приморьем, Еврейской автономной областью и Амурской областью), введено круглосуточное патрулирование границы. В регионе открыли новую больницу для приема зараженных и направили туда медиков, имеющих опыт работы в главном очаге распространения инфекции, провинции Хубэй. Власти ввели в Суйфэньхэ и столице провинции, городе Харбине, 28-дневный карантин для всех приезжих. В Суйфэньхэ введены меры, аналогичные тем, которые действовали в городе Ухань.