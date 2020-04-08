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Китай закроет последний пассажирский пункт пропуска на границе с Россией

Фото: Feng Li / Getty Images

Китай с 8 апреля приостановит пассажирское сообщение через пункт пропуска «Маньчжурия-Забайкальск» на границе с Россией. Об этом сообщает генконсульство России в Харбине.

Пассажирский пункт пропуска прекратит свою работу с 20:00 (14:00 мск) среды, 8 апреля.

«О дате возобновления пассажирского сообщения на данном погранпереходе будет сообщено дополнительно», — добавили в генконсульстве.

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При этом грузовое сообщение через «Маньчжурия-Забайкальск» сохранится. Генконсульство также сообщало, что с 8 апреля возобновится грузовое сообщение через пункты пропуска Пограничный — Суйфэньхэ, Полтавка — Дуннин, Турий Рог— Мишань.

Ранее стало известно, что за сутки у 20 граждан Китая, возвращавшихся на родину из Москвы транзитом через Владивосток, подтвердили коронавирус.

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По данным российского диппредставительства в Харбине, за 7 апреля было выявлено 25 новых случаев коронавируса у граждан Китая, которые перешли пункт пропуска Пограничный-Суйфэньхэ в период с 30 марта по 4 апреля. Таким образом, общее число ввозных случаев COVID-19 в провинции составило 87.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Теги: Китай, граница, Россия, пограничный пункт пропуска
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