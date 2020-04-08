Китай закроет последний пассажирский пункт пропуска на границе с Россией

Фото: Feng Li / Getty Images

Китай с 8 апреля приостановит пассажирское сообщение через пункт пропуска «Маньчжурия-Забайкальск» на границе с Россией. Об этом сообщает генконсульство России в Харбине.

Пассажирский пункт пропуска прекратит свою работу с 20:00 (14:00 мск) среды, 8 апреля.

«О дате возобновления пассажирского сообщения на данном погранпереходе будет сообщено дополнительно», — добавили в генконсульстве.

При этом грузовое сообщение через «Маньчжурия-Забайкальск» сохранится. Генконсульство также сообщало, что с 8 апреля возобновится грузовое сообщение через пункты пропуска Пограничный — Суйфэньхэ, Полтавка — Дуннин, Турий Рог— Мишань.