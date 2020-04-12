Эпидемиолог оценил вероятность повторной вспышки COVID-19 в Китае

Китай предпринимает жесткие меры для того, чтобы победить распространение коронавируса на своей территории, поэтому вероятность второй вспышки инфекции крайне мала, заявил эксперт

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Риск повторной вспышки коронавируса в Китае есть, но вероятность того, что она произойдет, крайне низкая. Об этом в интервью газете People's Daily рассказал ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань.

По его словам, вероятность локальной вспышки мала, так как Китай предпринимает масштабные и жесткие меры по борьбе с инфекцией. Эти меры принимаются, в том числе на уровне отдельных жилых районов. По его словам, как только у больного проявляется лихорадка, его быстро находят, проводят медицинское обследование и изолируют.

При этом в Китае все еще сохраняется риск завоза инфекции из других стран, отметил врач.

Из-за множества непредсказуемых факторов в других странах пока рано говорить о переломном моменте в ситуации с коронавирусом, добавил он.