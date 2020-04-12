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Эпидемиолог оценил вероятность повторной вспышки COVID-19 в Китае

Китай предпринимает жесткие меры для того, чтобы победить распространение коронавируса на своей территории, поэтому вероятность второй вспышки инфекции крайне мала, заявил эксперт
Фото: Getty Images

Риск повторной вспышки коронавируса в Китае есть, но вероятность того, что она произойдет, крайне низкая. Об этом в интервью газете People's Daily рассказал ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань.

По его словам, вероятность локальной вспышки мала, так как Китай предпринимает масштабные и жесткие меры по борьбе с инфекцией. Эти меры принимаются, в том числе на уровне отдельных жилых районов. По его словам, как только у больного проявляется лихорадка, его быстро находят, проводят медицинское обследование и изолируют.

При этом в Китае все еще сохраняется риск завоза инфекции из других стран, отметил врач.

Из-за множества непредсказуемых факторов в других странах пока рано говорить о переломном моменте в ситуации с коронавирусом, добавил он.

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За прошедшие сутки в Китае коронавирус выявили у 99 человек, причем 97 из этих случаев — завозные, то есть больные прибыли из-за рубежа. Остальные два человека заразились внутри страны. Еще у 49 человек наличие вируса проверяется. На лечении находится 799 человек, количество вылечившихся — 481.

Всего, по данным издания South China Morning Post, в Китае выявлено 82 052 случая заражения с момента начала пандемии в декабре 2019 года. Более 3,3 тыс. человек умерли от заражения инфекцией. Сейчас Китай находится на шестом месте в мире по количеству инфицированных людей. Первое место занимают США, за ними идут Испания, Италия, Франция и Германия.

Накануне Китай направил в Россию группу медицинских экспертов для помощи в борьбе с вирусом. Ее сформировал Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Китай
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