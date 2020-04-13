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Пандемия коронавируса ,  
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Въезд в Вязьму ограничили из-за подозрения на коронавирус у 86 человек

Для граждан, у которых нет регистрации на территории городского поселения, въезд в Вязьму ограничат до 30 апреля. Инфекуию заподозрили у сотрудников и постояльцев местного дома-интерната
Фото: Вяземский дом-интернат для престарелых и инвалидов (Фото: сервис Google Street View)

Губернатор Смоленской области Алексей Островский ограничил въезд и выезд в Вяземское городское поселение после того, как у сотрудников и постояльцев местного дома-интерната для престарелых и инвалидов заподозрили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщается на сайте смоленской администрации.

Ограничение введено с 18:00 12 апреля, оно будет действовать до конца месяца. Мера касается тех, у кого нет регистрации в Вязьме, пояснил Островский. Врачей, сотрудников МЧС и других ведомств, которые обеспечивают здоровье и безопасность граждан, она не затронет. Однако тех, у кого температура будет выше 37 градусов, в город не пустят и направят в ближайшую больницу.

Коронавирусную инфекцию подтвердили у одного из сотрудников дома-интерната, при этом подозрение на заболевание есть у 86 человек. Как рассказали в администрации Смоленской области, тестирование на COVID-19 прошли 306 человек, это и проживающие в доме-интернате, и персонал.

В интернате в Смоленской области у 86 человек заподозрили коронавирус
Общество

Часть сотрудников находится в режиме самоизоляции на дому, пациентов с предварительным положительным диагнозом изолировали друг от друга. Также они не контактируют с пациентами, чей тест оказался отрицательным.

11 апреля стало известно, что в Уфе у 170 пациентов и сотрудников Республиканской клинической больницы имени Куватова, закрытой на карантин, заподозрили коронавирусную инфекцию. По данным регионального Минздрава, заболевание подтвердили у 12 человек. СК начал доследственную проверку по факту возможной халатности со стороны руководства медучреждения.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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По данным оперативного штаба, в России с начала пандемии коронавируса подтверждено 15 770 случаев заболевания COVID-19, умерли 130 человек.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Вязьма, Смоленская область, коронавирус
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