Въезд в Вязьму ограничили из-за подозрения на коронавирус у 86 человек

Для граждан, у которых нет регистрации на территории городского поселения, въезд в Вязьму ограничат до 30 апреля. Инфекуию заподозрили у сотрудников и постояльцев местного дома-интерната

Фото: Вяземский дом-интернат для престарелых и инвалидов (Фото: сервис Google Street View)

Губернатор Смоленской области Алексей Островский ограничил въезд и выезд в Вяземское городское поселение после того, как у сотрудников и постояльцев местного дома-интерната для престарелых и инвалидов заподозрили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщается на сайте смоленской администрации.

Ограничение введено с 18:00 12 апреля, оно будет действовать до конца месяца. Мера касается тех, у кого нет регистрации в Вязьме, пояснил Островский. Врачей, сотрудников МЧС и других ведомств, которые обеспечивают здоровье и безопасность граждан, она не затронет. Однако тех, у кого температура будет выше 37 градусов, в город не пустят и направят в ближайшую больницу.

Коронавирусную инфекцию подтвердили у одного из сотрудников дома-интерната, при этом подозрение на заболевание есть у 86 человек. Как рассказали в администрации Смоленской области, тестирование на COVID-19 прошли 306 человек, это и проживающие в доме-интернате, и персонал.

Часть сотрудников находится в режиме самоизоляции на дому, пациентов с предварительным положительным диагнозом изолировали друг от друга. Также они не контактируют с пациентами, чей тест оказался отрицательным.