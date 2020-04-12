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Пандемия коронавируса ,  
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В интернате в Смоленской области у 86 человек заподозрили коронавирус

По данным властей, анализы на наличие коронавируса взяли у 306 сотрудников и постояльцев Вяземского дома-интерната. Положительный результат теста оказался у одного человека
Вяземский дом-интернат для престарелых и инвалидов (Фото: сервис Google Street View)

В Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов постояльцев и персонал проверили на наличие коронавируса. Предварительно, инфекцию заподозрили у 86 человек, сообщается на сайте администрации Смоленской области.

По словам замглавы региона Полины Хомайко, положительный результат теста оказался у одного человека. Всего на вирус проверили 306 сотрудников и проживающих в доме-интернате.

«Часть сотрудников находится в режиме самоизоляции на дому, к ним выезжали профильные специалисты для забора анализов», — сказала она. Хомайко отметила, что круг людей, с которыми могли контактировать работники, достаточно широк.

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Всех постояльцев разместили в двух зонах, в одной из которых в режиме изоляции находятся те, у кого предварительно обнаружили коронавирус. Они не контактируют с теми, чьи анализы дали отрицательный результат.

Власти также определили организации, с которыми сотрудничал дом-интернат, рассказала замгубернатора. По ее словам, персонал этих учреждений отправится на самоизоляцию, у них тоже возьмут анализы на наличие коронавируса.

По словам главного инфекциониста Минздрава России Елены Малинниковой, состояние зараженного и людей с подозрением на COVID-19 стабильное.

Помимо этого, власти региона договорились с ректором Смоленского государственного медицинского университета Романом Сергеевичем Козловым, который согласился отправить в дом-интернат четырех ординаторов. Они будут помогать специалистам интерната.

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«Перед тем как они приступят к работе, пусть также сдадут анализы на COVID-19 и далее на регулярной основе делают это», — поручил губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Глава региона также ограничил до 1 мая въезд и выезд в Вязьму для тех, кто не имеет регистрации в городе. По его словам, исключение сделали для врачей, сотрудников МЧС и других ведомств, которые обеспечивают безопасность и здоровье населения. При въезде в город у граждан будут проверять температуру. Если она окажется выше 37 градусов, то жителей не пустят в Вязьму и отправят в ближайшую больницу, отметил Островский.

По данным оперштаба, в России зарегистрировали более 15,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, 130 человек умерли.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: интернат, коронавирус, Смоленская область
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