В интернате в Смоленской области у 86 человек заподозрили коронавирус

По данным властей, анализы на наличие коронавируса взяли у 306 сотрудников и постояльцев Вяземского дома-интерната. Положительный результат теста оказался у одного человека

Вяземский дом-интернат для престарелых и инвалидов (Фото: сервис Google Street View)

В Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов постояльцев и персонал проверили на наличие коронавируса. Предварительно, инфекцию заподозрили у 86 человек, сообщается на сайте администрации Смоленской области.

По словам замглавы региона Полины Хомайко, положительный результат теста оказался у одного человека. Всего на вирус проверили 306 сотрудников и проживающих в доме-интернате.

«Часть сотрудников находится в режиме самоизоляции на дому, к ним выезжали профильные специалисты для забора анализов», — сказала она. Хомайко отметила, что круг людей, с которыми могли контактировать работники, достаточно широк.

Всех постояльцев разместили в двух зонах, в одной из которых в режиме изоляции находятся те, у кого предварительно обнаружили коронавирус. Они не контактируют с теми, чьи анализы дали отрицательный результат.