В интернате в Смоленской области у 86 человек заподозрили коронавирус
В Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов постояльцев и персонал проверили на наличие коронавируса. Предварительно, инфекцию заподозрили у 86 человек, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
По словам замглавы региона Полины Хомайко, положительный результат теста оказался у одного человека. Всего на вирус проверили 306 сотрудников и проживающих в доме-интернате.
«Часть сотрудников находится в режиме самоизоляции на дому, к ним выезжали профильные специалисты для забора анализов», — сказала она. Хомайко отметила, что круг людей, с которыми могли контактировать работники, достаточно широк.
Всех постояльцев разместили в двух зонах, в одной из которых в режиме изоляции находятся те, у кого предварительно обнаружили коронавирус. Они не контактируют с теми, чьи анализы дали отрицательный результат.