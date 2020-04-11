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Пандемия коронавируса ,  
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СК начал проверку из-за возможного заражения 170 человек в больнице в Уфе

У пациентов и врачей Республиканской клинической больницы, закрытой на карантин, заподозрили коронавирусную инфекцию COVID-19. По данным регионального Минздрава, заболевание подтвердили у восьми человек

В Уфе начата доследственная проверка по факту возможной халатности со стороны руководства Республиканской клинической больницы имени Куватова, сообщает управление СК по Башкирии.

Накануне стало известно, что у 170 врачей и пациентов медучреждения заподозрили заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. 6 апреля больницу закрыли на карантин. Это произошло после того, как у пяти сотрудников и двух пациентов установили диагноз «внебольничная пневмония». Кроме того, в клинике умерла 80-летняя пациентка, у которой диагностировали COVID-19. По данным властей, причиной смерти стал отек мозга.

В Уфе заявили о подозрении на заражение COVID у 170 врачей и пациентов
Общество

Как сообщили в Минздраве, в больнице остались более 1 тыс. человек — около 600 пациентов и «такое же количество сотрудников», 500 из них сдали пробы на инфекцию. По словам главы ведомства Максима Забелина, большинство анализов оказались отрицательными, но результаты 170 человек направили в Роспотребнадзор на повторную проверку.

На брифинге 11 апреля Забелин сообщил, что заражение подтвердили у восьми пациентов.

Следователи установят обстоятельства произошедшего, опросят руководство, сотрудников и пациентов больницы.

По данным Минздрава, за сутки в регионе выявили 26 новых инфицированных, общее число заболевших выросло до 66. Два человека умерли, семеро выписаны после выздоровления.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Наталия Анисимова
Теги: Уфа, коронавирус
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