СК начал проверку из-за возможного заражения 170 человек в больнице в Уфе

У пациентов и врачей Республиканской клинической больницы, закрытой на карантин, заподозрили коронавирусную инфекцию COVID-19. По данным регионального Минздрава, заболевание подтвердили у восьми человек

В Уфе начата доследственная проверка по факту возможной халатности со стороны руководства Республиканской клинической больницы имени Куватова, сообщает управление СК по Башкирии.

Накануне стало известно, что у 170 врачей и пациентов медучреждения заподозрили заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. 6 апреля больницу закрыли на карантин. Это произошло после того, как у пяти сотрудников и двух пациентов установили диагноз «внебольничная пневмония». Кроме того, в клинике умерла 80-летняя пациентка, у которой диагностировали COVID-19. По данным властей, причиной смерти стал отек мозга.

Как сообщили в Минздраве, в больнице остались более 1 тыс. человек — около 600 пациентов и «такое же количество сотрудников», 500 из них сдали пробы на инфекцию. По словам главы ведомства Максима Забелина, большинство анализов оказались отрицательными, но результаты 170 человек направили в Роспотребнадзор на повторную проверку.

На брифинге 11 апреля Забелин сообщил, что заражение подтвердили у восьми пациентов.