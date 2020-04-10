В Уфе заявили о подозрении на заражение COVID у 170 врачей и пациентов

По официальным данным, в Башкирии выявлено 40 случаев заражения COVID-19, два человека умерли, однако причиной их смерти названы другие болезни

РКБ им. Г. Г. Куватова (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

Заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 подозревают у 170 пациентов и врачей Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, закрытой на карантин 6 апреля. Об этом заявил на брифинге в столице Башкирии министр здравоохранения республики Максим Забелин.

«У большинства — как у пациентов, так и сотрудников — анализы отрицательные. У нас 170 результатов, которые подлежат повторной проверке, и направлены они в Роспотребнадзор с целью объективной оценки и подтверждения результатов», — отметил Забелин.

Министр пояснил, что пациентов, у которых наблюдается типичная для COVID-19 клиническая картина, уже перевели в другую больницу.

Портал Ufa1.ru со ссылкой на правительство Башкирии сообщил в пятницу, что заражение COVID-19 подтверждено у девяти медиков РКБ имени Куватова.

Больница в Уфе была закрыта на карантин 6 апреля, когда у пяти сотрудников и двух пациентов установлен диагноз внебольничная пневмония. Кроме того, в клинике скончалась 80-летняя пациентка, у которой было диагностировано заражение COVID-19, однако причиной смерти стало другое заболевание.