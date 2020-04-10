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В Уфе заявили о подозрении на заражение COVID у 170 врачей и пациентов

По официальным данным, в Башкирии выявлено 40 случаев заражения COVID-19, два человека умерли, однако причиной их смерти названы другие болезни
РКБ им. Г. Г. Куватова (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

Заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 подозревают у 170 пациентов и врачей Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, закрытой на карантин 6 апреля. Об этом заявил на брифинге в столице Башкирии министр здравоохранения республики Максим Забелин.

«У большинства — как у пациентов, так и сотрудников — анализы отрицательные. У нас 170 результатов, которые подлежат повторной проверке, и направлены они в Роспотребнадзор с целью объективной оценки и подтверждения результатов», — отметил Забелин.

Министр пояснил, что пациентов, у которых наблюдается типичная для COVID-19 клиническая картина, уже перевели в другую больницу.

Портал Ufa1.ru со ссылкой на правительство Башкирии сообщил в пятницу, что заражение COVID-19 подтверждено у девяти медиков РКБ имени Куватова.

Больница в Уфе была закрыта на карантин 6 апреля, когда у пяти сотрудников и двух пациентов установлен диагноз внебольничная пневмония. Кроме того, в клинике скончалась 80-летняя пациентка, у которой было диагностировано заражение COVID-19, однако причиной смерти стало другое заболевание.

7 апреля на брифинге в Минздраве Башкирии было заявлено, что в закрытой на карантин клинике находится более 600 пациентов и такое же количество сотрудников, анализы на коронавирус взяты у 500 человек.

«Есть в больнице чистые и грязные зоны. Все необходимые средства защиты сотрудникам выданы, проводится иммунопрофилактика как пациентам, так и сотрудникам», — заявили на брифинге 9 апреля.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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По официальным данным, в Башкирии к 10 апреля выявлено 40 подтвержденных случаев заражения COVID-19, в том числе 18 — за последние сутки. Из заболевших двое умерли, однако причиной их смерти названы другие болезни. В пятницу Забелин заявил, что с подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах республики находятся 209 человек, из них 12 — несовершеннолетние.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Башкирия, коронавирус
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