В Уфе заявили о подозрении на заражение COVID у 170 врачей и пациентов
Заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 подозревают у 170 пациентов и врачей Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, закрытой на карантин 6 апреля. Об этом заявил на брифинге в столице Башкирии министр здравоохранения республики Максим Забелин.
«У большинства — как у пациентов, так и сотрудников — анализы отрицательные. У нас 170 результатов, которые подлежат повторной проверке, и направлены они в Роспотребнадзор с целью объективной оценки и подтверждения результатов», — отметил Забелин.
Министр пояснил, что пациентов, у которых наблюдается типичная для COVID-19 клиническая картина, уже перевели в другую больницу.
Портал Ufa1.ru со ссылкой на правительство Башкирии сообщил в пятницу, что заражение COVID-19 подтверждено у девяти медиков РКБ имени Куватова.
Больница в Уфе была закрыта на карантин 6 апреля, когда у пяти сотрудников и двух пациентов установлен диагноз внебольничная пневмония. Кроме того, в клинике скончалась 80-летняя пациентка, у которой было диагностировано заражение COVID-19, однако причиной смерти стало другое заболевание.