Минцифры заявило о корректировке тарифов для оздоровления «Почты России»

Мера является экономически обоснованной и направлена на долгосрочную стабилизацию работы почтового оператора, а также позволит компенсировать эффект от недоиндексации прошлых лет, пояснило ведомство

Фото: Денис Синяков для РБК

Минцифры России поддержало индексацию тарифов на пересылку писем и бандеролей «Почтой России». Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении.

С 1 марта 2026 года новый тариф на отправку простого письма весом до 20 г составит 48 руб., заказного письма весом до 20 г — 97 руб., письма с объявленной ценностью до 20 г — 215 руб.

Пересылка простой бандероли весом до 100 г будет стоить 100 руб., а заказной бандероли весом до 100 г — 155 руб.

Согласно тарифам на сайте «Почты России», с 1 января этого года отправка простого письма весом до 20 г стоит 33 руб. (без НДС) и 40,26 руб. (с НДС), заказного весом до 20 г — 76 и 91,2 руб., письма с объявленной ценностью весом до 20 г — 155 и 186 руб., простой бандероли весом до 100 г — 55 и 66 руб., заказной бандероли весом до 100 г — 96 и 115,2 руб.

«Мера является экономически обоснованной и направлена на долгосрочную стабилизацию работы национального почтового оператора. Соответствующее решение подготовлено ФАС России», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, долгое время рост тарифов на почтовые услуги существенно отставал от фактической инфляции, что «привело к накоплению дисбаланса между ростом операционных затрат предприятия и уровнем доходов от регулируемых видов деятельности».

Новые тарифы, согласованные ФАС, позволят компенсировать эффект от недоиндексации прошлых лет, считают в министерстве.

Однако рост тарифов не коснется социально незащищенных категорий граждан: пониженные тарифы в полном объеме сохранят для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и малоимущих граждан, отметили в ведомстве. Поскольку основным пользователем услуг «Почты России» остаются госорганы, индексация в первую очередь «отразится на объеме бюджетных расходов, а не на расходах людей», — пояснили в Минцифры.

Кроме того, Минцифры разработало пакет структурных мер, направленных на системную трансформацию «Почты России». В частности, речь идет об обновлении требований к сети почтовой связи, расширении перечня разрешенных видов деятельности в отделениях, внедрении гибких механизмов оказания универсальных услуг связи. Эти меры позволят «Почте России» «выйти на безубыточность, снизить долговую нагрузку оператора, повысить зарплаты сотрудникам, а также создать современную цифровую инфраструктуру доставки и управления логистикой, гарантировать доступность и модернизацию сельских отделений». Кроме того, это повысит качество услуг и обслуживания граждан.

«Минцифры и ФАС также продолжат мониторинг деятельности «Почты России» и контроль за соблюдением баланса между доступностью услуг для населения и экономической эффективностью почтового оператора», — сообщило ведомство.

В декабре 2024 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала Минцифры за отсутствие должной стратегии развития «Почты России» и обратила внимание на долги, а также нехватку тысяч сотрудников. Она призвала главу ведомства Максута Шадаева настойчивее действовать в решении проблем почты.

В начале 2025 года был подготовлен проект пакета поправок к законам «О связи», «О почтовой связи», в Налоговый и Жилищный кодексы, а также в другие законы и нормативно-правовые акты. Среди мер поддержки — повышение платы за доставку и перевод пенсий и соцвыплат с 1,17 до 1,5% от доставленной суммы, наделение «Почты России» монополией на доставку писем, счетов, печатных изданий и рекламы в почтовые ящики в многоквартирных домах.

В январе этого года Матвиенко вновь обратила внимание на проблемы в работе «Почты России», особенно в селах, предупредив, что ее сотрудники «скоро разбегутся» из-за низких зарплат и плохих условий.

Тогда же генеральный директор «Почты России» Михаил Волков сообщил, что власти прорабатывают вопрос об индексации тарифов с учетом сохранения льгот.