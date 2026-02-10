 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Володин рассказал, кто войдет в группу по решению проблем «Почты России»

Первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков и глава Комитета по информационной политике Сергей Боярский войдут в рабочую группу с правительством для решения проблем «Почты России», сообщил глава нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, говорится на сайте Госдумы.

Володин подчеркнул, что ситуацию ранее обсуждали с премьер-министром Михаилом Мишустиным, который также признавал наличие проблем в компании.

Ранее 8 февраля Володин анонсировал создание рабочей группы по проблемам «Почты России». Среди трудностей организации чиновник назвал закрытие отделений, особенно в сельской местности, низкие зарплаты и тяжелые условия труда.

Володин анонсировал создание рабочей группы по проблемам «Почты России»
Политика

Власти планируют законодательно устранить многие проблемы в течение весенней сессии 2026 года, чтобы «Почта России» эффективно работала по всей стране, заверил Володин.

В январе 2026 года он поручил комитету Госдумы по информполитике, технологиям и связи подготовить доклад о ситуации в «Почте России». Позднее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предупредила, что из-за тяжелых условий труда сотрудники могут уйти, особенно это касается отделений в малых городах и селах. Большинство из почти 40 тыс. отделений компании работают в сельской местности и несут социальную, а не экономическую функцию.

