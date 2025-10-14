Wildberries & Russ стала участником приватизации почты Узбекистана

Покупателем почтового оператора UzPost в рамках приватизации может быть один из российских маркетплейсов, писала «Газета.uz». Два источника РБК на российском рынке сообщили, что ООО «РВБ» стала участником приватизации

ООО «РВБ», объединенная компания Wildberries & Russ, стала участником приватизации почтового оператора UzPost в Узбекистане, рассказали два источника РБК на российском рынке. О приватизации государственной доли в национальном операторе «Почта Узбекистана» 12 октября сообщила «Газета.uz» со ссылкой на источник. По ее данным, покупателем выступает российский маркетплейс. Факт приватизации UzPost подтвердил и источник Spot.

Сделка по покупке почтового оператора готовилась уже какое-то время, и у российского маркетплейса обширные планы в Узбекистане, отметил один из собеседников РБК.

Wildberries отказался от комментариев. РБК направил запрос в UzPost.

Летом прошлого года Wildberries и крупнейший оператор наружной рекламы Russ объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы». Позднее обе компании зарегистрировали совместное предприятие ООО «РВБ». Учредителями выступают ООО «Вайлдберриз» (получило 65% РВБ) и ООО «Стинн» (владеет 99% ООО «Русс Аутдор») — у него 35%. В 2024 году выручка ООО «РВБ» составила 441,1 млрд руб., чистая прибыль — 47,64 млрд руб.

Как пишет узбекская газета, перед сделкой уставной капитал оператора был увеличен почти на 40% — в частности, за счет передачи зданий 50 отделений почты на общую сумму 77,3 млрд сумов (516,2 млн руб.). Рыночная капитализация UzPost оценивается в 285,9 млрд сумов (1,9 млрд руб.).

Согласно программе приватизации на этот год, на публичные торги собирались выставить 29,4% акций UzPost, находившихся в собственности «Алокабанк». В июне из списка аффилированных лиц были исключены «Алокабанк», Министерство экономики и финансов, юридические лица, более чем на 20% принадлежащие Минэкономфину. Вместо них туда вошли Агентство по управлению государственными активами, юрлица, в уставном капитале которых более 20% принадлежит агентству, Национальный инвестиционный фонд Узбекистана — каждое из них владеет не менее чем 20% акций UzPost.

В сентябре 25% госдоли в UzPost, принадлежащие Национальному инвестиционному фонду, были переданы Агентству по управлению госактивами.

«В настоящее время акционерами АО «O‘zbekiston pochtasi» продолжают выступать государственные организации в лице Министерства экономики и финансов, Агентства по управлению государственными активами, а также пять предприятий с государственным участием и более 16 тысяч юридических и физических лиц», — заявили «Газете.uz» в UzPost.

Оператор основан в 1992 году, в 2014-м стал акционерным обществом. На сегодняшний день у UzPost 14 региональных отделений, 1602 отделения связи, более 3500 участков доставки, свыше 7000 сотрудников, включая более 2500 почтальонов, 25 авиамаршрутов и более 300 автодорог. Оператор состоит во Всемирном почтовом союзе и сотрудничает с международными системами IFS, PNG, RUGBY, IBIS и PRIME. Помимо доставки корреспонденции и посылок, там предоставляют услуги оплаты, подписки, финансовых переводов и выпускают почтовые марки.

В 2023 году чистая прибыль UzPost составила 809,7 млн сумов (5,4 млн руб.), а в 2024-м — 843,9 млн сумов (5,6 млн руб.) при выручке 603,5 млрд (4 млрд руб.).