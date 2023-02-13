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Власти предложили разрешить ремонт медтехники неоригинальными запчастями

Росздравнадзор предложил разрешить ремонт медтехники неоригинальными запчастями
Российские медучреждения с 1 сентября 2023 года смогут ремонтировать оборудование с помощью неоригинальных запчастей и комплектующих, следует из проекта приказа Росздравнадзора
Фото: Катерина Кочетова для РБК
Фото: Катерина Кочетова для РБК

Росздравнадзор предлагает разрешить российским больницам и поликлиникам с 1 сентября 2023 года ремонтировать медоборудование с помощью неоригинальных запчастей и комплектующих из-за «нарастания рисков дальнейшего санкционного давления». Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. На документ обратила внимание газета «Коммерсантъ».

В Росздравнадзоре опасаются, что у российских медучреждений в будущем могут возникнуть проблемы с поставками оригинальных комплектующих или принадлежностей к ним.

Весной прошлого года правительство запретило вывоз из страны ряда товаров, в том числе медтехники. Из-за этого российские больницы могут столкнуться с трудностями с ремонтом медтехники и, как следствие, вторичным дефицитом: гарантийный ремонт или сервисное обслуживание производят в сертифицированном сервисном центре, который располагается обычно в стране, где медоборудование произведено, предупреждали в Ассоциации международных производителей медизделий IMEDA. Там опасаются, что могут возникнуть юридические или транспортные сложности с возвращением медтехники в страну. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов в ответ на опасения производителей говорил, что компании могут получить временное разрешение на вывоз из страны тех или иных товаров, в том числе запчастей для медтехники, «по решению правительства Российской Федерации на основании предложений федеральных органов исполнительной власти, согласованных с Минпромторгом России и Минэкономразвития России».

Возврат медоборудования в Россию, как пишет издание, например, может быть осложнен в том случае, если ремонта требуют комплектующие, попадающие в категорию товаров двойного назначения, такие как чипы.

Однако, как рассказали в IMEDA, с осени прошлого года ряд связанных с ней компаний вывозит для ремонта за границу различные виды медтехники и комплектующих. Ассоциации неизвестно о случаях отказа в техническом обслуживании или возврате отремонтированного оборудования в страну, сказали там.

По данным аналитической компании МЕДИТЭКС, доля отечественных производителей на рынке сейчас составляет не более 20–30%. Большая часть медтехники, по информации IMEDA, особенно КТ, МРТ и аппараты УЗИ, произведена в странах Европы, в США и странах Азии.

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Теги
Елена Чернышова
Росздравнадзор медтехника ремонт
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