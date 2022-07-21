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В Минздраве ответили на жалобу производителей медтехники о риске дефицита

О возможном дефиците из-за запрета на вывоз медицинского оборудования из России даже на ремонт в письме к премьеру заявила ассоциация IMEDA. Помощник главы Минздрава пояснил, что вывоз возможен по согласованию с властями
Фото: Юрий Белинский / ТАСС
Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Компании могут получить временное разрешение на вывоз из России определенных товаров и, в частности, запчастей для медицинских изделий «по решению правительства Российской Федерации на основании предложений федеральных органов исполнительной власти, согласованных с Минпромторгом России и Минэкономразвития России», заявил РБК помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Он заверил, что обеспечение больниц оборудованием находится на контроле у Минздрава и Росздравнадзора. «Необходимые решения прорабатываются совместно с заинтересованными ведомствами», — сообщил Кузнецов.

Ранее в ассоциации международных производителей медицинского оборудования IMEDA предупредили о дефиците медицинской техники в российских больницах из-за ограничений на ее вывоз, в том числе на ремонт, в страну-производитель. В объединении отметили, что даже если ремонт возможен на территории России, старые запчасти все равно надо отправлять производителю, который будет их изучать. IMEDA в письме к премьер-министру Михаилу Мишустину попросила ослабить ограничения и исключить из постановления правительства вывоз медтехники для ремонта, техобслуживания и замены.

Производители медтехники заявили о риске ее дефицита в больницах
Общество
Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Источник «Коммерсанта» утверждал, что медтехнику нельзя вывозить даже с согласия Минпромторга: таможенная служба не разрешит вывоз и при наличии такого разрешения. В Минпромторге ответили, что это неправда.

Минздрав еще в мае предлагал частично снять запрет на вывоз медицинской техники из России. «Иногда возникает необходимость действительно вывоза оборудования или его комплектующих для ремонта за рубежом», — признал первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко.

Правительство запретило вывоз иностранных медицинских изделий в марте. Ограничения касаются продукции из тех стран, которые ввели против России санкции. В кабмине сочли, что такое решение позволит не допустить дефицита медицинских товаров.

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