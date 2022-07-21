Производители медтехники заявили о риске ее дефицита в больницах
Российские больницы могут столкнуться с дефицитом медицинской техники из-за введенных в России ограничений на ее вывоз, так как не смогут отправить оборудование на ремонт в страну-производитель, сообщили в ассоциации международных производителей медизделий IMEDA, передает «Коммерсантъ». Объединение направило письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ослабить ограничения.
В марте правительство временно запретило вывоз из России ряда товаров во все страны, кроме входящих в ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии, без разрешений от профильных министерств. В список вошли более 200 наименований, в том числе медицинское оборудование.
Однако в IMEDA обращают внимание на то, что у медицинского оборудования есть своя специфика: услуги по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию оказывают в сертифицированном центре, который обычно находится на территории страны-производителя. Но даже если оборудование можно починить в России, старые запчасти тем не менее надо отправлять производителю, который будет их изучать.
«По нашим оценкам, сейчас или в ближайшее время из России для ремонта или сервисного обслуживания будет необходимо вывезти несколько тысяч позиций медизделий, запчастей и принадлежностей к ним. При этом большая часть российского рынка медтехники, особенно если речь идет о высокотехнологическом оборудовании, таком как КТ, МРТ и аппараты УЗИ, представлена производителями из Европы, США и стран Азии — и их производственные площадки и сервисные центры располагаются именно в этих странах», — пояснил глава ассоциации Сергей Ванин.
Источник «Коммерсанта» на отраслевом рынке утверждает, что медтехнику нельзя вывезти даже через механизм получения разрешения у Минпромторга. По его словам, если разрешение будет получено, то таможенная служба все равно не согласует вывоз. В Минпромторге, однако, заявили, что эта информация не соответствует действительности, пишет газета.
IMEDA считает, что из постановления правительства нужно исключить вывоз медтехники для ремонта, техобслуживания или замены.
В Минздраве сообщили, что знают о проблеме, но считают, что до ее решения можно пользоваться механизмом выдачи разрешений.
В ведомстве еще в середине мая заявляли о необходимости смягчить ограничения из-за того, что медицинское оборудование не может быть вывезено за пределы России для ремонта. «Иногда возникает необходимость действительно вывоза оборудования или его комплектующих для ремонта за рубежом. <…> Возможно, кто-то из вас увидит дополнительные риски и этого делать не стоит, возможно, вы этот момент поддержите, и тогда мы будем готовы выйти с той инициативой, чтобы в отдельных случаях снять запрет по вывозу отдельных аппаратов или их комплектующих», — пояснял первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко. Он добавлял, что вопрос обсуждается в том числе с Минэкономразвития и Росздравнадзором.