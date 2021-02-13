В Москве из-за снегопада задержали или отменили более 40 авиарейсов

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В Москве 13 февраля из-за продолжительного снегопада отменены шесть рейсов, еще более 40 рейсов задержаны или прибыли с опозданием, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

По данным на 10:20, в Шереметьево задерживаются или прибыли с опозданием шесть рейсов, в Домодедово — 34 рейса, во Внуково — семь рейсов. Согласно данным табло, в Жуковском был задержан один рейс. Полностью отменены два рейса в Домодедово и четыре рейса в Жуковском.

Снегопад в Москве 12 февраля побил суточный рекорд для этого дня, установленный почти 50 лет назад. Так, к 18:00 пятницы в городе выпало 9 мм осадков, что составляет 25% месячной нормы — в феврале она насчитывает 36 мм.

Из-за снегопада и гололедицы в столице образовались многокилометровые пробки. Так, 12 февраля пробки в столице достигли 10 баллов, в ночь на 13 февраля они сохранялись на уровне 8 баллов, а к утру субботы уровень загруженности автомобильных дорог достиг 9 баллов.