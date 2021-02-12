Синоптики рассказали, когда в Москве будет пик рекордного снегопада

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Больше всего снега в Москве во время рекордного за три года снегопада выпадет днем в пятницу, 12 февраля, и в ночь на субботу, 13 февраля. Об этом РБК сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Наиболее интенсивным снегопад будет днем в пятницу и в ночь на субботу. За сутки 12 февраля на город выпадет рекордное количество осадков, и ночью 13 февраля сумма выпавших осадков будет близкой к рекорду», — заявила она.

К воскресенью в столице, скорее всего, выпадет месячная норма осадков. Связан такой сильный снегопад с попаданием Москвы в зону мощного южного циклона со сложной системой фронтов, добавила синоптик.

«Центр циклона будет проходить южнее столичной области, поэтому в Москве и области сохранится холодная погода. В ночь на 13 февраля в Москве минус 13–15 градусов и днем минус 11–13 градусов. 14 февраля ночью в столице минус 15–17 и днем около минус 13 градусов. Но при сильном северо-восточном ветре, порывы которого станут достигать 12–17 м/с, будет казаться, что на улице значительно холоднее», — заявила Позднякова.