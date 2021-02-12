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Синоптики рассказали, когда в Москве будет пик рекордного снегопада

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Больше всего снега в Москве во время рекордного за три года снегопада выпадет днем в пятницу, 12 февраля, и в ночь на субботу, 13 февраля. Об этом РБК сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Наиболее интенсивным снегопад будет днем в пятницу и в ночь на субботу. За сутки 12 февраля на город выпадет рекордное количество осадков, и ночью 13 февраля сумма выпавших осадков будет близкой к рекорду», — заявила она.

К воскресенью в столице, скорее всего, выпадет месячная норма осадков. Связан такой сильный снегопад с попаданием Москвы в зону мощного южного циклона со сложной системой фронтов, добавила синоптик.

«Центр циклона будет проходить южнее столичной области, поэтому в Москве и области сохранится холодная погода. В ночь на 13 февраля в Москве минус 13–15 градусов и днем минус 11–13 градусов. 14 февраля ночью в столице минус 15–17 и днем около минус 13 градусов. Но при сильном северо-восточном ветре, порывы которого станут достигать 12–17 м/с, будет казаться, что на улице значительно холоднее», — заявила Позднякова.

В Москве пройдет самый продолжительный снегопад за три года
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд говорил, что 11-го числа в Москве начнется самый мощный снегопад за прошедшие три года. Он предупреждал, что будет «настоящий снежный коллапс», и добавил, что последний раз такая погода в Москве наблюдалась в начале февраля 2018 года. Тогда за три дня выпало 45 мм осадков. Сейчас, по прогнозу синоптика, высота снежного покрова может увеличиться до 50–55 см.

Автор
Роман Кирьянов
снег синоптики Москва снегопад новости
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В Москве пройдет самый продолжительный снегопад за три года
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