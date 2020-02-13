В Госдуме предложили отменить наказание за «шпионские» гаджеты

По этой статье несколько раз возбуждались резонансные уголовные дела, поводом для которых, к примеру, был GPS-трекер для теленка и ручка с камерой. Правительство инициативу об отмене статьи не поддержало

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Группа депутатов Госдумы от фракции «Справедливая Россия» внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об отмене статьи 138.1 УК «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

По мнению авторов инициативы, по этой статье сложилась «порочная правоприменительная практика. Депутаты считают, что для зашиты тайны переписки, почтовых сообщений, телефонных разговоров и других прав граждан, связанных с защитой передаваемых ими сведений, достаточно действующей статьи 138 УК («Нарушение тайны переписки»).

Статья 138.1 запрещает производство, приобретение и сбыт средств, которые предназначены для «негласного получения информации». К ним относятся такие гаджеты, которые обладают особой маскировкой и при этом могут записывать информацию (звук, видео, изображения, геолокацию) или получать к ней доступ без ведома обладателя данных.

По этой статье неоднократно возбуждались резонансные уголовные дела. Так, в 2017 году стало известно об уголовном деле против курганского фермера Евгения Васильева, который купил в Китае GPS-трекер для того, чтобы следить за теленком. Дело возбудили после того как сотрудники ФСБ обнаружили в трекере микрофон, который можно включать дистанционно. В 2017 году вопрос об этом деле журналисты озвучили на пресс-конференции с Владимиром Путиным. «По поводу того, что нельзя прикрепить к корове. В первый раз слышу. К котам, я знаю, даже привинчивают GPS и ГЛОНАСС <...> Нужно как-то это отрегулировать, я постараюсь это сделать», — сказал тогда президент. После этого дело Васильева вернули в прокуратуру для проверки.