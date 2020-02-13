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В Госдуме предложили отменить наказание за «шпионские» гаджеты

По этой статье несколько раз возбуждались резонансные уголовные дела, поводом для которых, к примеру, был GPS-трекер для теленка и ручка с камерой. Правительство инициативу об отмене статьи не поддержало
Фото: Maja Hitij / DPA / ТАСС

Группа депутатов Госдумы от фракции «Справедливая Россия» внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об отмене статьи 138.1 УК «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

По мнению авторов инициативы, по этой статье сложилась «порочная правоприменительная практика. Депутаты считают, что для зашиты тайны переписки, почтовых сообщений, телефонных разговоров и других прав граждан, связанных с защитой передаваемых ими сведений, достаточно действующей статьи 138 УК («Нарушение тайны переписки»).

Статья 138.1 запрещает производство, приобретение и сбыт средств, которые предназначены для «негласного получения информации». К ним относятся такие гаджеты, которые обладают особой маскировкой и при этом могут записывать информацию (звук, видео, изображения, геолокацию) или получать к ней доступ без ведома обладателя данных.

По этой статье неоднократно возбуждались резонансные уголовные дела. Так, в 2017 году стало известно об уголовном деле против курганского фермера Евгения Васильева, который купил в Китае GPS-трекер для того, чтобы следить за теленком. Дело возбудили после того как сотрудники ФСБ обнаружили в трекере микрофон, который можно включать дистанционно. В 2017 году вопрос об этом деле журналисты озвучили на пресс-конференции с Владимиром Путиным. «По поводу того, что нельзя прикрепить к корове. В первый раз слышу. К котам, я знаю, даже привинчивают GPS и ГЛОНАСС <...> Нужно как-то это отрегулировать, я постараюсь это сделать», — сказал тогда президент. После этого дело Васильева вернули в прокуратуру для проверки.

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Уголовное дело по этой статье также возбуждалось против блогера Руслана Соколовского. Поводом для этого стала покупка ручки с встроенной камерой.

«Учитывая, что статья 138.1 расположена в главе 19 «Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина» Кодекса, ее исключение может быть расценено как снижение государством уровня уголовно-правовой защиты прав и свобод человека и гражданина, гарантированных Конституцией Российской Федерации», — говорится в отзыве правительства. Отзыв был подписан 22 ноября 2019 года вице-премьером Константном Чуйченко, который ныне занимает пост министра юстиции.

В июле 2019 года Госдума уточнила определение шпионских устройств. Из-под действия статьи вывели гаджеты, которые находятся в свободном обороте.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: депутаты, Госдума, шпионаж, гаджеты
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