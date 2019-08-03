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Путин подписал уточняющие определение шпионских устройств законы

Президент России Владимир Путин подписал закон о «специальных технических средствах», уточняющий это понятие. Документ опубликован на портале правовой информации.

Под такими средствами понимаются приборы, системы, комплексы, устройства, специальные инструменты для проникновения в помещение, а также программное обеспечение, предназначенные для получения информации, ее хранения, обработки и передачи. При этом такие средства обеспечивают скрытое получение информации или доступ к ней без ведома владельца.

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В законе отмечается, что к «специальным техническим средствам» не относятся приборы, которые находятся в свободном обороте и с помощью которых можно заснять фото, видео, сделать аудиозапись или узнать геолокацию. В документе говорится, что при этом такие устройства не должны быть доработаны для того, чтобы они могли получать личную информацию без ведома ее обладателя.

Соответствующие поправки внесены в статью 138 УК России. За приобретение «специальных технических средств» грозит до четырех лет лишения свободы.

Путин также подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), в который вносится аналогичное определение спецтехники.

Правительство одобрило раскрывающие значение термина законопроекты в конце января. Госдума приняла документы в июле. При этом в конце декабря 2018 года Верховный суд пояснил, что россиян нельзя привлекать к уголовной ответственности за «шпионскую технику», если ее использовали для обеспечения безопасности себя и близких и для слежки за животными.

Теги: Владимир Путин, Закон, спецтехника
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