Путин подписал уточняющие определение шпионских устройств законы

Президент России Владимир Путин подписал закон о «специальных технических средствах», уточняющий это понятие. Документ опубликован на портале правовой информации.

Под такими средствами понимаются приборы, системы, комплексы, устройства, специальные инструменты для проникновения в помещение, а также программное обеспечение, предназначенные для получения информации, ее хранения, обработки и передачи. При этом такие средства обеспечивают скрытое получение информации или доступ к ней без ведома владельца.

В законе отмечается, что к «специальным техническим средствам» не относятся приборы, которые находятся в свободном обороте и с помощью которых можно заснять фото, видео, сделать аудиозапись или узнать геолокацию. В документе говорится, что при этом такие устройства не должны быть доработаны для того, чтобы они могли получать личную информацию без ведома ее обладателя.

Соответствующие поправки внесены в статью 138 УК России. За приобретение «специальных технических средств» грозит до четырех лет лишения свободы.