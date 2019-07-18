Госдума уточнила определение шпионских устройств

Из-под действия УК и КоАП вывели приборы с функциями аудио- и видеозаписи, фотофиксации и геолокации и с открыто расположенными органами управления. Поправки стали обсуждать после случая с курганским фермером и его теленком с GPS

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Госдума в ходе пленарного заседания в четверг приняла в третьем чтении законопроекты, которые разъясняют понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации». Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Оба документа с поправками в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях (1, 2) размещены в системе обеспечения законодательной деятельности.

Депутаты решили дополнить статью о незаконном обороте таких спецсредств (138.1 УК) примечанием, которое уточняет, о каких именно приспособлениях идет речь. Это «приборы, системы, комплексы, устройства, специальные инструменты для проникновения в помещения и (или) на другие объекты и программное обеспечение для электронных вычислительных машин и других электронных устройств для доступа к информации <...>», которые позволяют получать или накапливать информацию, составляющую личную, семейную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, без ведома ее обладателя.

Если человек нелегально приобретает такие средства и использует их, то ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Из-под действий этих статей в УК и КоАП выводят «находящиеся в свободном обороте приборы, системы, комплексы, устройства, инструменты бытового назначения, обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации и (или) геолокации, с открыто расположенными на них органами управления».