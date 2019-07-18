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Госдума уточнила определение шпионских устройств
Из-под действия УК и КоАП вывели приборы с функциями аудио- и видеозаписи, фотофиксации и геолокации и с открыто расположенными органами управления. Поправки стали обсуждать после случая с курганским фермером и его теленком с GPS
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Госдума в ходе пленарного заседания в четверг приняла в третьем чтении законопроекты, которые разъясняют понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации». Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Оба документа с поправками в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях (1, 2) размещены в системе обеспечения законодательной деятельности.

Депутаты решили дополнить статью о незаконном обороте таких спецсредств (138.1 УК) примечанием, которое уточняет, о каких именно приспособлениях идет речь. Это «приборы, системы, комплексы, устройства, специальные инструменты для проникновения в помещения и (или) на другие объекты и программное обеспечение для электронных вычислительных машин и других электронных устройств для доступа к информации <...>», которые позволяют получать или накапливать информацию, составляющую личную, семейную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, без ведома ее обладателя.

Если человек нелегально приобретает такие средства и использует их, то ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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Кабмин внес в Думу уточняющие определение шпионских устройств поправки

Из-под действий этих статей в УК и КоАП выводят «находящиеся в свободном обороте приборы, системы, комплексы, устройства, инструменты бытового назначения, обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации и (или) геолокации, с открыто расположенными на них органами управления».

Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, речь идет, например, о GPS-трекерах для поиска домашних животных, очках с видеокамерой или других устройствах со встроенными видеокамерами. Он отметил, что необходимость уточнить формулировки нужна, чтобы избежать ущерба интересам граждан.

Общество
Генпрокуратура выступила за отмену уголовной статьи за шпионскую технику

Вопрос о необходимости внести поправки в статьи УК и КоАП был поднят после реплики на пресс-конференции Владимира Путина и был связан с уголовным преследованием жителя Курганской области Евгения Васильева. В конце января 2017 года фермер заказал в интернет-магазине GPS-маячок. Он нужен был, чтобы искать корову, которая постоянно отбивается от стада. По версии следствия, такое устройство запрещено в России. Президента в 2017 году попросили разобраться в ситуации с фермером, и уже в марте 2018-го следователи прекратили получившее всероссийский резонанс уголовное дело.

Автор: Анна Трунина
Теги: Госдума, законопроект, шпион, шпионское ПО, Безопасность
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