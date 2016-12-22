После ответа Путина дело о «корове с GPS» вернули в прокуратуру

После того как Владимир Путин на большой пресс-конференции пообещал «отрегулировать» ситуацию, дело против курганского фермера Евгения Васильева, обвиняемого в покупке «шпионского» GPS-трекера, будет возвращено в прокуратуру. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России в Telegram-канале. Ранее 14 декабря президент Владимир Путин на большой пресс-конференции пообещал «отрегулировать» ситуацию.

«В целях проверки обоснованности привлечения Васильева к уголовной ответственности дело дополнительно изучит прокуратура Курганской области», — сказано в сообщении Генпрокуратуры.

Васильеву было предъявлено обвинение по ст. 138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств), после того как правоохранители обнаружили в трекере микрофон, который можно включать дистанционно. Сам фермер объяснял, что купил средство на AliExpress для того, чтобы следить за своей коровой.

14 декабря в ходе большой пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что даже «не знает, что есть такая статья», по которой обвинили Васильева. «По поводу того, что нельзя прикрепить к корове. В первый раз слышу. К котам, я знаю, даже привинчивают GPS и ГЛОНАСС <...> Нужно как-то это отрегулировать, я постараюсь это сделать», — сказал президент.