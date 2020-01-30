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ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу ловившего покемонов в храме блогера

ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу блогера Руслана Соколовского, осужденного за ловлю покемонов в храме в Екатеринбурге, сообщил РБК его адвокат Алексей Бушмаков.

«Безусловно, мы надеемся, что Европейский суд по правам человека обнаружит нарушение права на справедливое судопроизводство, предусмотренное статьей 6 Европейской конвенции, и, возможно, примет постановление, после которого президиум Верховного суда пересмотрит приговор Руслану», — сказал юрист.

По словам Бушмакова, ЕСПЧ направил запрос в Министерство юстиции с просьбой прокомментировать, насколько законным было содержание Соколовского под стражей, а также насколько законным является вмешательство государства в выражение его частного мнения.

Бушмаков напомнил, что статья 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), по которой был осужден Соколовский, частично декриминализирована. «Осталась 148-я статья — «Оскорбление чувств верующих» — и приобретение ручки с камерой, с помощью которой он, по версии правоохранительных органов, хотел за кем-то следить», — рассказал он.

Соколовский подал жалобу в ЕСПЧ еще в феврале 2017 года.

Руслан Соколовский был арестован осенью 2016 года после публикации в Сети видеороликов. На одном из них он играл в Pokemon Go в екатеринбургском Храме на Крови, а на других критиковал РПЦ за клерикализацию российского общества.

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В июне 2017-го блогера приговорили к трем с половиной годам условно по статьям «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», «Возбуждение ненависти либо вражды» и «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» (ч. 1 и 2 ст. 148, ч. 1 ст. 282, ст. 138.1 УК). Позже блогеру сократили срок на год и три месяца, убрав из приговора обвинение в незаконном обороте технических средств. Ранее следствие полагало, что Соколовский незаконно приобрел шариковую ручку с вмонтированной видеокамерой, которая якобы предназначалась для негласного получения информации.

В мае 2019 года Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство защиты Руслана Соколовского и снял с него судимость по ст. 282 УК. Это произошло после того, как в конце 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий частичную декриминализацию ст. 282 УК РФ.

Теги: оскорбление чувств верующих, ЕСПЧ, новости РБК
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