ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу ловившего покемонов в храме блогера

ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу блогера Руслана Соколовского, осужденного за ловлю покемонов в храме в Екатеринбурге, сообщил РБК его адвокат Алексей Бушмаков.

«Безусловно, мы надеемся, что Европейский суд по правам человека обнаружит нарушение права на справедливое судопроизводство, предусмотренное статьей 6 Европейской конвенции, и, возможно, примет постановление, после которого президиум Верховного суда пересмотрит приговор Руслану», — сказал юрист.

По словам Бушмакова, ЕСПЧ направил запрос в Министерство юстиции с просьбой прокомментировать, насколько законным было содержание Соколовского под стражей, а также насколько законным является вмешательство государства в выражение его частного мнения.

Бушмаков напомнил, что статья 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), по которой был осужден Соколовский, частично декриминализирована. «Осталась 148-я статья — «Оскорбление чувств верующих» — и приобретение ручки с камерой, с помощью которой он, по версии правоохранительных органов, хотел за кем-то следить», — рассказал он.

Соколовский подал жалобу в ЕСПЧ еще в феврале 2017 года.