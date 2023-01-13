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Суд признал незаконными установленные «Победой» габариты ручной клади

Верховный суд признал незаконными установленные лоукостером «Победа» габариты ручной клади
Верховный суд признал незаконным ограничивающие бесплатную перевозку габариты ручной клади, установленные «Победой» в дополнение к требованиям Федеральных авиационных правил
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Верховный суд отказал в пересмотре дела и признал незаконной установленную авиакомпанией «Победа» норму провоза ручной клади, следует из определения суда в картотеке арбитражных дел. Дело продолжалось с июня 2021 года, когда после проведенной Ространснадзором проверки лоукостеру предписали изменить нормы провоза багажа, противоречащие требованиям законодательства, а он подал на это кассационную жалобу.

«Правилами авиакомпании предусмотрено, что габариты ручной клади не должны превышать 36x30x27 см (общий размер всех предметов). Ручная кладь по количеству и весу не ограничивается, но все вещи должны свободно помещаться в калибратор (измеритель) ручной клади с логотипом авиакомпании, установленный в аэропорту. При этом без ограничений по габаритам к бесплатному провозу допускается ноутбук и зонт-трость», — заявлено в постановлении арбитражного суда. Как гласит текст постановления, «Победой» были «установлены два различных варианта провоза ручной клади, один из которых основан на требованиях ФАП-82 и устанавливает норму провоза ручной клади (4x36x30 см) и дополнительно вещи, которые можно перевозить сверх нормы, второй — не устанавливает норму провоза ручной клади, но устанавливает ограничение на общие габариты вещей (предметов), предъявляемых к провозу в качестве ручной клади (36x30x27 см)».

Авиакомпании было выдано предписание устранить это противоречие, она не согласилась и подала кассацию.

Верховный суд в своем определении не согласился с доводами юристов «Победы» и пришел к выводу, что лоукостер «уменьшает установленную норму бесплатного провоза ручной клади и ограничивает право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы, а установленные авиакомпанией правила нарушают требования законодательства, содержат двойные стандарты на перевозку ручной клади».

РБК обратился за комментариями к представителю «Победы»

В 2017 году «Победа» уже пыталась оспорить в Верховном суде нормы Минтранса, согласно которым можно провозить бесплатно ручную кладь весом не более 5 кг плюс другие предметы (дамскую сумку, портфель и пр.). Авиакомпания настаивала, что габариты вещей, разрешенных к провозу, должны зависеть от типа самолета.

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Сейчас, как следует из информации на сайте компании, размер ручной клади на рейсах «Победы» не должен превышать 36x30x27 см, но она не ограничивается количеством вещей. Сверх нормы в салон самолета можно брать ноутбук или планшет в мягком чехле, зонт-трость, букет цветов, одну упаковку жидкостей объемом максимум 100 мл.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Артём Кореняко
«Победа» ручная кладь авиакомпания «Победа» Ространснадзор
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