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Во Внуково шесть человек попытались вывезти 225 кг золота на ₽800 млн

Фото: customs_rf / Telegram
Фото: customs_rf / Telegram

В аэропорту Внуково задержали шесть человек, которые попытались перевезти в ОАЭ 225 кг золота. Об этом говорится в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).

Как рассказали в таможне, чтобы перевезти 45 слитков золота, контрабандисты разделились на две группы. Первая вылетела с золотом в Ереван — поскольку Армения входит в ЕАЭС, таможенный контроль не проводился. Вторая группа должна была отправиться в Дубай. Она прошла через зону таможенного контроля с пустой ручной кладью.

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«После всех проверок сообщники встретились в нейтральной зоне аэропорта, обменялись сумками и сели в самолет. В этот момент их задержали таможенники», — говорится в сообщении.

Возбуждено четыре уголовных дела о контрабанде по ст. 226.1 УК. Правонарушителям грозит до десяти лет лишения свободы.

В ноябре прошлого года во Внуково задержали двоих россиян, которые пытались провезти 1 кг кокаина в желудках в ста контейнерах цилиндрической формы. По факту происшествия возбуждены два уголовных дела — по п. «в», ч. 2 ст. 229.1 УК и ч. 3 ст. 229.1 УК (контрабанда наркотических средств). Максимальное наказание, которое грозит подозреваемым, — 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб. (или пятилетнего дохода).

Теги
Внуково Золото контрабанда ФТС
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