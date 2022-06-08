В России ограничат перевозку дальневосточной икры в ручной клади

Власти намерены ограничить 10 кг вывоз красной икры для личного потребления из Камчатского края. Запрет не затронет грузовые перевозки законно добытой икры лососевых

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Закон, в соответствии с которым объем перевозки красной икры с Камчатки в ручной клади должен быть не более 10 кг, может быть принят Госдумой в эту сессию, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Эксперимент по контролю за вывозом икры лососевых видов рыб с Дальнего Востока направлен на противодействие транспортировке незаконно добытой икры, которая перевозится якобы для личного потребления. Он не затрагивает грузовые перевозки законно добытой икры лососевых видов рыб.

«Объемы провоза икры в багаже самолетов под видом личного потребления свидетельствуют о буквально промышленных масштабах. Только в аэропорту Камчатки это 800 т ежегодно. В большинстве случаев речь идет о контрафактной и небезопасной продукции. Для ликвидации этой серой зоны будет запущен эксперимент по ограничению провоза икры в багаже самолета. Объем должен быть не более 10 кг. Граждане, которые везут икру для личного потребления и в качестве дальневосточного подарка родственникам, не пострадают, они смогут свободно перевозить икру в допустимом объеме», — объяснила Абрамченко.

Вице-премьер отметила, что спекулятивные действия перевозчиков, везущих икру в промышленных объемах, не только негативно влияют на рынок и вызывают существенные риски для здоровья потенциальных покупателей, но и приносят существенные неудобства в аэропортах.

Законопроект «О проведении на территории Камчатского края эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых видов рыб (красной икры) непромышленного изготовления и внесении изменения в статью 102 Воздушного кодекса Российской Федерации» был зарегистрирован в базе Госдумы в мае этого года. Он предполагает провести эксперимент по ограничению вывоза красной икры с Камчатки (не более 10 кг) в багаже и ручной клади авиапассажиров с 1 августа 2022 года по 1 августа 2025-го.

Камчатский край лидирует в России по вылову тихоокеанских лососей и производству рыбной продукции, в том числе икры. Во время путины 2021 года в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне добыто 539 тыс. т лососевых (плюс 17%), из которых 440,5 тыс. т — на Камчатке.

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В сентябре прошлого года глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что на фоне роста вылова лососевых «безусловно» стоит ждать снижения цен на икру. «В этом году мы поймали достаточно большой объем красной рыбы — порядка 500 тыс. т, в прошлом — около 300 тыс. т. То есть объем предложения будет значительный. И понятно, что так или иначе цена на красную рыбу и икру будет снижаться», — убеждал чиновник.