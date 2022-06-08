В России ограничат перевозку дальневосточной икры в ручной клади

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 63,94 (-0,63) Инвестиции, 16:03
Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 60,23 (-0,73) Инвестиции, 16:03
Неизвестные «заминировали» аэропорт Еревана в день визита Лаврова Политика, 16:23
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:20
Госдума изменила порядок регистрации места рождения ребенка Общество, 16:17
В акватории Байкала произошло сильное землетрясение Общество, 16:11
«Локомотив» объявил о переходе 21-летнего бразильского защитника Спорт, 16:10
На Украине арестовали активы основного владельца Группы ЛСР Молчанова Бизнес, 16:09
Социальные поглаживания: как восстанавливаться, заряжаясь энергией других РБК и ГАЛС, 16:04
Между Крымом и Запорожской областью возобновили железнодорожное сообщение Политика, 16:02
МИД пообещал ответ на запрет вещания российских телеканалов во Франции Политика, 16:00
Горсовет Вильнюса поддержал демонтаж мемориала советским воинам Политика, 15:57
Зеленский и Шольц обсудили экспорт зерна с Украины Политика, 15:57
Начавший во время боя наносить удары по воздуху боксер умер в Африке Спорт, 15:57
«Это конец экспансии?»: будет ли кто-то теперь открывать офисы в регионах Pro, 15:55
Бах призвал не давать политикам влиять на санкции против россиян в спорте Спорт, 15:52
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Общество ,  
0 

В России ограничат перевозку дальневосточной икры в ручной клади

Власти намерены ограничить 10 кг вывоз красной икры для личного потребления из Камчатского края. Запрет не затронет грузовые перевозки законно добытой икры лососевых
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Закон, в соответствии с которым объем перевозки красной икры с Камчатки в ручной клади должен быть не более 10 кг, может быть принят Госдумой в эту сессию, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Эксперимент по контролю за вывозом икры лососевых видов рыб с Дальнего Востока направлен на противодействие транспортировке незаконно добытой икры, которая перевозится якобы для личного потребления. Он не затрагивает грузовые перевозки законно добытой икры лососевых видов рыб.

«Объемы провоза икры в багаже самолетов под видом личного потребления свидетельствуют о буквально промышленных масштабах. Только в аэропорту Камчатки это 800 т ежегодно. В большинстве случаев речь идет о контрафактной и небезопасной продукции. Для ликвидации этой серой зоны будет запущен эксперимент по ограничению провоза икры в багаже самолета. Объем должен быть не более 10 кг. Граждане, которые везут икру для личного потребления и в качестве дальневосточного подарка родственникам, не пострадают, они смогут свободно перевозить икру в допустимом объеме», — объяснила Абрамченко.

Вице-премьер отметила, что спекулятивные действия перевозчиков, везущих икру в промышленных объемах, не только негативно влияют на рынок и вызывают существенные риски для здоровья потенциальных покупателей, но и приносят существенные неудобства в аэропортах.

Роскачество нашло кишечную палочку в 71% исследованных образцах икры
Общество
Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

Законопроект «О проведении на территории Камчатского края эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых видов рыб (красной икры) непромышленного изготовления и внесении изменения в статью 102 Воздушного кодекса Российской Федерации» был зарегистрирован в базе Госдумы в мае этого года. Он предполагает провести эксперимент по ограничению вывоза красной икры с Камчатки (не более 10 кг) в багаже и ручной клади авиапассажиров с 1 августа 2022 года по 1 августа 2025-го.

Камчатский край лидирует в России по вылову тихоокеанских лососей и производству рыбной продукции, в том числе икры. Во время путины 2021 года в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне добыто 539 тыс. т лососевых (плюс 17%), из которых 440,5 тыс. т — на Камчатке.

Читайте на РБК Pro
Pro
Очки, линзы, операция: какой способ коррекции зрения выбрать
Статьи
Pro
Фото: Alex Knight / Unsplash Когда айтишника можно заменить программным роботом и сэкономить
Статьи
Pro
Фото: Joe Roberts / Unsplash Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести
Инструкции
Pro
В регионы — за экономией: что будет с открытием новых офисов вне столиц
Статьи
Pro
Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета
Статьи
Pro
Как вернуть долг в период моратория на банкротство
Инструкции
Pro
Фото: Pexels Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи

В сентябре прошлого года глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что на фоне роста вылова лососевых «безусловно» стоит ждать снижения цен на икру. «В этом году мы поймали достаточно большой объем красной рыбы — порядка 500 тыс. т, в прошлом — около 300 тыс. т. То есть объем предложения будет значительный. И понятно, что так или иначе цена на красную рыбу и икру будет снижаться», — убеждал чиновник.

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
икра Госдума Виктория Абрамченко Дальний Восток Камчатский край
Материалы по теме
Икра подорожала до исторического максимума
Бизнес
США запретили импорт икры, водки и бриллиантов из России
Политика
Британия запретит импорт серебра, икры и изделий из дерева из России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter