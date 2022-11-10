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Шереметьево предложило запретить полеты с перевесом по ручной клади

«Коммерсантъ»: Шереметьево предложило запретить полеты людям с перевесом по ручной клади
Предложение связано с требованиями Росавиации, которая ранее уведомила аэропорты о необходимости повторного досмотра сверхнормативной клади, если на посадке ее необходимо сдать в багаж
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Аэропорт Шереметьево предложил авиакомпаниям запрещать перевозку пассажиров, если те пришли на посадку со сверхнормативной ручной кладью, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо обслуживающей аэропорт компании «Шереметьево Хэндлинг».

Письмо было направлено 31 октября. В нем, в частности, аэропорт предложил свои варианты решений проблемы задержек рейсов из-за переоформления личных вещей в багаж. Риски таких задержек компания объяснила требованиями Росавиации, которая в конце июля уведомила аэропорты о необходимости повторного досмотра сверхнормативной ручной клади, если уже при посадке ее необходимо сдать в багаж.

«На процедуры досмотра и переоформления ручной клади в багаж уходит от 20 минут и не менее 55 минут — с заходом в комнату ручного досмотра. Это может привести к задержке рейса и жалобам пассажиров на недостачи, если сотрудники аэропорта извлекут запрещенные предметы», — сказано в письме «Шереметьево Хэндлинг».

Так, чтобы предотвратить задержки, Шереметьево предлагает авиакомпаниям помимо снятия пассажиров с рейса либо брать такую кладь в салон на свое усмотрение, либо отправлять такой багаж следующим рейсом.

Согласно авиаправилам, некоторые предметы можно перевозить только в ручной клади и нельзя сдать в багаж: в частности, литиевые аккумуляторы (в том числе в составе гаджетов, например ноутбуков) и газовые зажигалки.

При этом требование о проверке ручной клади при сдаче в багаж содержится в регламентах аэропортов, но не внесено в нормативные акты.

В приказе Минтранса, на который ссылается Росавиация, повторный осмотр возможен только при «информации об угрозе совершения акта незаконного вмешательства». Если досмотр привел к задержке пассажира, представители аэропорта и авиакомпании «принимают меры для его отправки очередным рейсом», отмечает «Коммерсантъ».

Как пояснили собеседники газеты в ряде авиакомпаний, на практике перевозчики либо разрешают пронести вещи в салон, либо сдать в багаж без повторных осмотров (иногда и без доплаты, если у перевозчиков нет портативных кассовых аппаратов у гейта).

Источник «Коммерсанта» в Минтрансе отметил, что напоминание о недопустимости такой практики было разослано в связи с «вынужденным усилением мер авиабезопасности» и во избежание «массовых задержек рейсов».

В Шереметьево газете пояснили, что сейчас по правилам авиакомпаний сверхнормативная кладь, которую обнаружили при посадке, должна маркироваться багажной биркой, далее пассажир перед входом в самолет передает ее работнику, который помещает ее в багажный отсек. При этом в соответствии с требованиями Росавиации вся ручная кладь, которая подлежит оформлению как багаж, должна быть доставлена в терминал для прохождения досмотра в системе обработки багажа, что может привести к задержке рейса. В Шереметьево добавили, что до сих пор случаи недопуска пассажиров на рейс по этой причине были крайне редки.

Во Внуково отметили, что многие авиакомпании предпочитают загружать cверхнормативную ручную кладь в багажный отсек под бортом самолета, «считая, что она досмотрена», хотя это и запрещено. В Домодедово заявили, что «если авиакомпания принимает решение о размещении ручной клади в багажный отсек, то должна быть обеспечена возможность проведения повторного досмотра».

В то же время в ряде авиакомпаний раскритиковали предложение Шереметьево, считая, что сложившаяся практика не вызывала проблем. Так, в «Аэрофлоте» сообщили, что предложения Шереметьево — «уже давно устоявшаяся многолетняя практика». В «России» заявили, что сотрудники аэропорта или самой авиакомпании перед посадкой в самолет проконтролируют габариты и вес ручной клади пассажира, но не досматривают ее.

В Red Wings рассказали, что если пассажир пронес сверхнормативную кладь к выходу на посадку, то процедура ее оплаты, досмотра и сдачи в багаж занимает «в зависимости от аэропорта и времени рейса 20–30 минут». И если такой пассажир приходит на посадку незадолго до ее окончания, то своими действиями он может вызвать задержку рейса, «но у Red Wings такие случаи единичны». При этом в компании добавили, что любой перевозчик действительно может не допустить на рейс пассажира со сверхнормативной ручной кладью «за нарушение правил авиакомпании и, как следствие, договора о перевозке».

Недопуск пассажира со сверхнормативными вещами на рейс по закону возможен только в одном случае: если он отказывается оплатить багаж, говорит глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Два главных требования, которые авиакомпании предъявляют к ручной клади, это размер и вес.

Средние размеры ручной клади — 55×40×20 см по длине, ширине и высоте или 115 см по сумме трех измерений. Сумка с такими габаритами влезет на багажную полку над головой или под кресло. Лоукостеры иногда ограничивают размеры ручной клади сильнее.

Стандартный вес ручной клади — 5–10 кг. У обычных авиакомпаний бывает больше, у лоукостеров — меньше.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Шереметьево Росавиация ручная кладь
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