РЖД опровергли утечку данных после проникновения в сеть компании

Пользователь Habr сообщил, что смог получить доступ к изображениям с камер наружного наблюдения и внутренним сервисам компании. В РЖД заверили, что личным данным клиентов ничего не угрожает

Фото: Виктор Кручинин / ТАСС

Личные данные клиентов «Российских железных дорог» (РЖД) не пострадали в результате проникновения в сеть одного из подразделений компании. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД, передает ТАСС.

«РЖД проводит расследование по публикации в открытом источнике данных, связанных с информационной безопасностью одного из подразделений холдинга. Сообщаем, что утечки персональных данных клиентов холдинга не произошло, угрозы безопасности движения нет», — сказали в пресс-службе.

О проникновении в сеть РЖД ранее сообщалось на сайте Habr. Автор публикации утверждает, что ему удалось получить доступ к изображениям с камер наружного наблюдения и внутренним сервисам компании.

По словам автора статьи, ему удалось проникнуть в сеть РЖД, поскольку ряд их сервисов работал с паролями по умолчанию. Среди них — большинство камер наружного видеонаблюдения, IP-телефоны и FreePBX-сервера, а также различные системы управления табло на перронах.