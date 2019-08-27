Персональные данные 700 тыс. сотрудников РЖД утекли в Сеть

Личная информация и фотографии более 700 тыс. человек, предположительно — сотрудников «Российских железных дорог», были опубликованы на одном из сайтов. В компании заверили, что данные пассажиров похищены не были

В ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) началась проверка по поводу публикации в открытых источниках персональных данных сотрудников компании, сообщил РБК представитель РЖД.

«Готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы», — добавил он.

Представитель РЖД заверил, что персональные данные клиентов РЖД похищены не были. «Система продажи билетов имеет защиту персональных данных высокой степени надежности», — сказал он.

Ранее Ашот Оганесян, основатель и технический директор специализирующейся на предотвращении утечек данных с корпоративных компьютеров DeviceLock, сообщил в своем Telegram-канале «Утечки информации» и блоге на сайте Habr.com, что неизвестные выложили в свободный доступ персональные данные 703 тыс. человек. При этом злоумышленники добавили к публикации примечание «Спасибо ОАО РЖД за предоставленную информацию, путем бережного обращения с персональными данными своих сотрудников».

Согласно программе развития ОАО «Российские железные дороги» до 2025 года, по состоянию на 30 июня 2018 года списочная численность работников РЖД составляла 759,7 тыс. человек.