СК назвал причину утечки данных 700 тыс. сотрудников РЖД

По факту утечки данных сотрудников РЖД организована доследственная проверка, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.
Следствие установило, что злоумышленники получили доступ к данным «в результате несанкционированного проникновения в информационные служебные ресурсы» РЖД. В их распоряжении оказались фотографии, контактная информация и персональные данные, позволяющие установить личность и занимаемую должность.
Впоследствии эти данные разместили в открытом доступе, тем самым нанеся существенный вред «законным интересам государства и общества», рассказали в СК.
В ведомстве заявили, что устанавливают все обстоятельства и причины случившегося, добавив, что в РЖД также организовали внутреннюю проверку, а служба безопасности компании активно сотрудничает со следствием.