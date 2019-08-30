СК назвал причину утечки данных 700 тыс. сотрудников РЖД

В конце августа в интернете были опубликованы данные 703 тыс. сотрудников РЖД. По версии СК, «неустановленные лица» получили доступ к информации, незаконно проникнув в информационные ресурсы компании

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

По факту утечки данных сотрудников РЖД организована доследственная проверка, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Следствие установило, что злоумышленники получили доступ к данным «в результате несанкционированного проникновения в информационные служебные ресурсы» РЖД. В их распоряжении оказались фотографии, контактная информация и персональные данные, позволяющие установить личность и занимаемую должность.

Впоследствии эти данные разместили в открытом доступе, тем самым нанеся существенный вред «законным интересам государства и общества», рассказали в СК.

В ведомстве заявили, что устанавливают все обстоятельства и причины случившегося, добавив, что в РЖД также организовали внутреннюю проверку, а служба безопасности компании активно сотрудничает со следствием.