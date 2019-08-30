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Общество ,  
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СК назвал причину утечки данных 700 тыс. сотрудников РЖД
В конце августа в интернете были опубликованы данные 703 тыс. сотрудников РЖД. По версии СК, «неустановленные лица» получили доступ к информации, незаконно проникнув в информационные ресурсы компании
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

По факту утечки данных сотрудников РЖД организована доследственная проверка, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Следствие установило, что злоумышленники получили доступ к данным «в результате несанкционированного проникновения в информационные служебные ресурсы» РЖД. В их распоряжении оказались фотографии, контактная информация и персональные данные, позволяющие установить личность и занимаемую должность.

Впоследствии эти данные разместили в открытом доступе, тем самым нанеся существенный вред «законным интересам государства и общества», рассказали в СК.

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Данные почти всех сотрудников РЖД оказались в открытом доступе

В ведомстве заявили, что устанавливают все обстоятельства и причины случившегося, добавив, что в РЖД также организовали внутреннюю проверку, а служба безопасности компании активно сотрудничает со следствием.

Об утечке данных сотрудников РЖД стало известно 27 августа, о произошедшем сообщил основатель и технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян. По его словам, злоумышленники опубликовали ФИО, фотографии, должности, номера телефонов, даты рождения, адреса и номера СНИЛС 703 тыс. сотрудников компании.

В отчете РЖД по РСБУ за первое полугодие 2019 года говорилось, что в компании работают 732 тыс. человек. Тогда представитель РЖД сообщил, что компания начала проверку и собирает материалы для передачи правоохранителям. В РЖД отметили, что данные пассажиров утечка не затронула.

Автор: Константин Нагаев
Теги: РЖД, Следственный комитет, утечка данных
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Данные почти всех сотрудников РЖД оказались в открытом доступе
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Персональные данные 700 тыс. сотрудников РЖД утекли в Сеть
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