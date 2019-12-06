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СК нашел виновного в утечке персональных данных из РЖД
По данным Следственного комитета, 26-летний житель Краснодарского края незаконно скопировал и выложил в интернет данные сотен тысяч сотрудников РЖД, в том числе руководства компании
Фото: Олег Яковлев / РБК

Сотрудникам Следственного комитета (СК) при содействии управления «К» МВД и службы безопасности «Российских железных дорог» (РЖД) удалось выявить человека, виновного в утечке в интернет персональных данных нескольких сотен тысяч сотрудников компании.

В сообщении СК говорится, что обвинение в незаконном получении и разглашении коммерческой тайны (ч. 1 ст. 183 УК РФ) и неправомерном доступе к охраняемой информации (ч. 1 ст. 272 УК РФ) предъявлено жителю Краснодарского края 1993 года рождения.

По данным следствия, в июне 2019 года обвиняемый сумел получить доступ к внутренним ресурсам компьютерной сети РЖД, незаконно использовав учетные записи двух сотрудников компании. После этого он скопировал персональные данные нескольких сотен тысяч сотрудников РЖД, в том числе руководителей компании, и выложил их в интернет.

«Молодой человек признал вину в совершении указанной кибератаки на внутренние ресурсы ОАО «РЖД». В настоящее время следствием продолжается сбор доказательственной базы, расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении СК.

В пресс-службе РЖД РБК сообщили, что компания оказывала содействие в расследовании.

«В компании усилен контроль за соблюдением защиты информационных систем, прорабатываются дополнительные технические и организационные мероприятия по повышению уровня информационной безопасности», — сообщил собеседник агентства.

Общество
Персональные данные 700 тыс. сотрудников РЖД утекли в Сеть

В августе на одном из сайтов были опубликованы имена, номера телефонов, должности, фотографии в форме и номера СНИЛС 703 тыс. сотрудников РЖД. Компания тогда заверила, что персональные данные пассажиров похищены не были, и начала служебную проверку. Позднее СК сообщил, что злоумышленники получили доступ к данным «в результате несанкционированного проникновения в информационные служебные ресурсы» РЖД.

В середине ноября один из пассажиров высокоскоростного поезда «Сапсан» сообщил, что сумел взломать его информационно-развлекательную систему и получить доступ к базе данных, в которой была информация по всем пассажирам «текущего и прошлых рейсов».

Авторы: Евгений Калюков, Мария Кокорева
Теги: РЖД, утечка данных, хакер
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