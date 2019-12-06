СК нашел виновного в утечке персональных данных из РЖД

По данным Следственного комитета, 26-летний житель Краснодарского края незаконно скопировал и выложил в интернет данные сотен тысяч сотрудников РЖД, в том числе руководства компании

Фото: Олег Яковлев / РБК

Сотрудникам Следственного комитета (СК) при содействии управления «К» МВД и службы безопасности «Российских железных дорог» (РЖД) удалось выявить человека, виновного в утечке в интернет персональных данных нескольких сотен тысяч сотрудников компании.

В сообщении СК говорится, что обвинение в незаконном получении и разглашении коммерческой тайны (ч. 1 ст. 183 УК РФ) и неправомерном доступе к охраняемой информации (ч. 1 ст. 272 УК РФ) предъявлено жителю Краснодарского края 1993 года рождения.

По данным следствия, в июне 2019 года обвиняемый сумел получить доступ к внутренним ресурсам компьютерной сети РЖД, незаконно использовав учетные записи двух сотрудников компании. После этого он скопировал персональные данные нескольких сотен тысяч сотрудников РЖД, в том числе руководителей компании, и выложил их в интернет.

«Молодой человек признал вину в совершении указанной кибератаки на внутренние ресурсы ОАО «РЖД». В настоящее время следствием продолжается сбор доказательственной базы, расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении СК.

В пресс-службе РЖД РБК сообщили, что компания оказывала содействие в расследовании.