Правительство Италии решило продлить режим ЧС из-за COVID-19 до мая

Страна первой в Европе объявила режим ЧС из-за коронавируса в январе прошлого года, а затем его продлевали. Глава Минздрава Италии пояснил, что ситуация с инфекцией ухудшается, а впереди масштабная кампания по вакцинации

Фото: Cecilia Fabiano / LaPresse / AP

Правительство Италии собирается продлить режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией до конца апреля, сообщил министр здравоохранения Роберто Сперанца. Его слова передает Ansa.

«Когда все показатели ухудшаются одновременно, мы вынуждены принимать новые меры, и правительство считает продление чрезвычайного положения до 30 апреля неизбежным», — заявил Сперанца в нижней палате парламента.

По словам министра, заболеваемость в стране снова растет, увеличивается число пациентов в отделениях интенсивной терапии. Италия находится только в начале «долгого и трудного марафона» по борьбе с инфекцией, и ей предстоит провести масштабную кампанию по вакцинации населения.

«Убежден, что подавляющее большинство итальянцев примет решение о вакцинации без необходимости введения такой обязанности», — выразил надежду Сперанца. Основная цель правительства — формирование коллективного иммунитета у итальянской нации, отметил он.