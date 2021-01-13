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Правительство Италии решило продлить режим ЧС из-за COVID-19 до мая

Страна первой в Европе объявила режим ЧС из-за коронавируса в январе прошлого года, а затем его продлевали. Глава Минздрава Италии пояснил, что ситуация с инфекцией ухудшается, а впереди масштабная кампания по вакцинации
Фото: Cecilia Fabiano / LaPresse / AP
Фото: Cecilia Fabiano / LaPresse / AP

Правительство Италии собирается продлить режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией до конца апреля, сообщил министр здравоохранения Роберто Сперанца. Его слова передает Ansa.

«Когда все показатели ухудшаются одновременно, мы вынуждены принимать новые меры, и правительство считает продление чрезвычайного положения до 30 апреля неизбежным», — заявил Сперанца в нижней палате парламента.

По словам министра, заболеваемость в стране снова растет, увеличивается число пациентов в отделениях интенсивной терапии. Италия находится только в начале «долгого и трудного марафона» по борьбе с инфекцией, и ей предстоит провести масштабную кампанию по вакцинации населения.

«Убежден, что подавляющее большинство итальянцев примет решение о вакцинации без необходимости введения такой обязанности», — выразил надежду Сперанца. Основная цель правительства — формирование коллективного иммунитета у итальянской нации, отметил он.

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Фото:Ivan Romano / Getty Images

В Италии уже стартовала кампания вакцинации. Медики используют препарат, разработанный совместно Pfizer и BioNTech. По соглашению о координации стратегий вакцинации семи стран Евросоюза — Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Люксембурга — и Швейцарии Италия в ближайшее время получит 1,8 млн доз вакцины. Ее распределят между медперсоналом, социальными работниками, пожилыми людьми и другими уязвимыми категориями граждан.

В первом квартале текущего года ожидается выдача разрешения на использование вакцины, созданной компанией Johnson & Johnson, также сообщил Сперанца.

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Постановление о введении режима ЧС на полгода правительство Италии приняло 31 января 2020 года. Власти пошли на эту меру после выявления первых случаев заболевания среди иностранных туристов. Италия стала первой европейской страной, в которой появление новой инфекции привело к принятию чрезвычайных мер.

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Режим ЧС дает широкие полномочия как национальному правительству, так и региональным властям. Все основные решения, связанные со сдерживанием распространения инфекции и преодолением последствий пандемии, принимаются правительством Италии без утверждения в парламенте. Региональным властям разрешено вводить местные правила, направленные на сдерживание распространения заболевания.

Изначально режим ЧС ввели на шесть месяцев, однако 31 июля он был продлен до 15 октября, а в октябре — до 31 января 2021 года. По состоянию на 13 января общее число случаев заражения в Италии превысило 2,3 млн, более 1,6 млн больных выздоровели, умерли 79 тыс. человек. По данным Минздрава, прививки от COVID-19 уже сделали более 800 тыс. итальянцев.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Анастасия Батманова
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