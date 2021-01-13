Правительство Италии решило продлить режим ЧС из-за COVID-19 до мая
Правительство Италии собирается продлить режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией до конца апреля, сообщил министр здравоохранения Роберто Сперанца. Его слова передает Ansa.
«Когда все показатели ухудшаются одновременно, мы вынуждены принимать новые меры, и правительство считает продление чрезвычайного положения до 30 апреля неизбежным», — заявил Сперанца в нижней палате парламента.
По словам министра, заболеваемость в стране снова растет, увеличивается число пациентов в отделениях интенсивной терапии. Италия находится только в начале «долгого и трудного марафона» по борьбе с инфекцией, и ей предстоит провести масштабную кампанию по вакцинации населения.
«Убежден, что подавляющее большинство итальянцев примет решение о вакцинации без необходимости введения такой обязанности», — выразил надежду Сперанца. Основная цель правительства — формирование коллективного иммунитета у итальянской нации, отметил он.