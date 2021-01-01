Пандемия коронавируса , 20 дек, 23:42
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Новый «британский» штамм коронавируса обнаружили в Италии
В Италии выявили случай заражения новым штаммом коронавируса, который ранее зарегистрировали в Великобритании. До приезда в Италию заразившийся человек был в Британии. Об этом сообщает итальянский Минздрав, передает газета Corriere della Sera.
«Пациент и его партнер, которые недавно вернулись из Соединенного Королевства, приземлившись в аэропорту Фьюмичино, находятся в изоляции», — отмечается в сообщении.
На карантин также поместили членов их семей и близко контактировавших лиц.
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