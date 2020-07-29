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Общество ,  
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Режим ЧС из-за коронавируса в Италии продлили до середины октября

Фото: Remo Casilli / Reuters
Фото: Remo Casilli / Reuters

Нижняя палата парламента Италии поддержала инициативу премьер-министра страны Джузеппе Конте продлить действие режима ЧС в стране до 15 октября. Об этом сообщает La Stampa. Накануне большинство членов сената также поддержали предложение Конте о продлении режима ЧС.

Действующий в Италии режим чрезвычайной ситуации истекает 31 июля. «Продление [режима ЧС] предусмотрено законом и может применяться в случае необходимости», — пояснил Конте.

Режим ЧС дает большие полномочия как национальному правительству Италии, так и региональным властям, он был введен для того, чтобы позволить премьер-министру быстро вводить, изменять и отменять правила посредством чрезвычайных указов в ответ на постоянно меняющуюся эпидемиологическую ситуацию, избегая длительного парламентского процесса. Режим ЧС также позволяет региональным властям вводить местные правила, направленные на сдерживание распространения вируса.

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Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Теги: Италия, коронавирус
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