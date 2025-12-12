FT назвала главу Nvidia «человеком года»

Дженсен Хуанг стал «движущей силой масштабного бума ИИ, способного изменить мировую экономику», отмечает FT. Накануне журнал Time выбрал «человеком года» «архитекторов искусственного интеллекта»

Дженсен Хуанг (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Гендиректор ведущего производителя процессоров для искусственного интеллекта (ИИ), компании Nvidia Дженсен Хуанг стал «человеком года» по версии Financial Times (FT).

Свой выбор издание объясняет тем, что Хуанг стал «движущей силой масштабного бума искусственного интеллекта, способного изменить мировую экономику».

«Он находился в центре одной из крупнейших инвестиционных программ, когда-либо проводившихся частным сектором, — программы, которая одновременно поддержала экономику США и способствовала буму на фондовом рынке. И он был движущей силой внедрения технологии, способной изменить целые отрасли», — говорится в материале.

Nvidia — производитель высокопроизводительных графических процессоров (GPU) и систем-на-чипе (SoC), а также программного обеспечения. По состоянию на октябрь 2025 года, Nvidia — самая дорогая компания в мире, рыночная капитализация которой на пике превышала $5 трлн. Хуанг, как ожидается, завершит 2025 год с состоянием более $160 млрд, войдя в десятку самых богатых людей мира, пишет FT.

Хуанг называет Nvidia «одной из самых значимых технологических компаний в истории», и это заявление он делает с той же прямотой, которая характерна для многих его высказываний, пишет газета. «Компьютерная технология, на изобретение которой у нас ушло 30 лет, сейчас коренным образом меняет всю вычислительную технику», – сказал он в интервью изданию.

В 2024 году «человеком года» по версии FT стал президент США Дональд Трамп, избранный на второй президентский срок. За год до этого — глава датской фармокомпании Novo Nordisk Ларс Йоргенсен.

Накануне, 11 декабря, журнал Time выбрал «человеком года» «архитекторов искусственного интеллекта». На обложке журнала появились глава Meta (признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг, гендиректор AMD Лиза Су, владелец X Илон Маск, глава Nvidia Дженсен Хуанг, глава OpenAI Сэм Альтман, гендиректор принадлежащей Google ИИ-компании DeepMind Демис Хассабис, глава Anthropic Дарио Амодей и основательница ImageNet Фэй-Фэй Ли.

В прошлом году человеком года по версии Time стал Трамп.

Расчеты букмекерского агентства Polymarket ранее показали, что «человеком года» в 2025 году мог стать ИИ.