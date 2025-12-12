 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

FT назвала главу Nvidia «человеком года»

Дженсен Хуанг стал «движущей силой масштабного бума ИИ, способного изменить мировую экономику», отмечает FT. Накануне журнал Time выбрал «человеком года» «архитекторов искусственного интеллекта»
Дженсен Хуанг
Дженсен Хуанг (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Гендиректор ведущего производителя процессоров для искусственного интеллекта (ИИ), компании Nvidia Дженсен Хуанг стал «человеком года» по версии Financial Times (FT).

Свой выбор издание объясняет тем, что Хуанг стал «движущей силой масштабного бума искусственного интеллекта, способного изменить мировую экономику».

Политики, звезды и искусственный интеллект: кого Time выбирал людьми года
Фотогалерея 

«Он находился в центре одной из крупнейших инвестиционных программ, когда-либо проводившихся частным сектором, — программы, которая одновременно поддержала экономику США и способствовала буму на фондовом рынке. И он был движущей силой внедрения технологии, способной изменить целые отрасли», — говорится в материале.

Nvidia — производитель высокопроизводительных графических процессоров (GPU) и систем-на-чипе (SoC), а также программного обеспечения. По состоянию на октябрь 2025 года, Nvidia — самая дорогая компания в мире, рыночная капитализация которой на пике превышала $5 трлн. Хуанг, как ожидается, завершит 2025 год с состоянием более $160 млрд, войдя в десятку самых богатых людей мира, пишет FT. 

Хуанг называет Nvidia «одной из самых значимых технологических компаний в истории», и это заявление он делает с той же прямотой, которая характерна для многих его высказываний, пишет газета. «Компьютерная технология, на изобретение которой у нас ушло 30 лет, сейчас коренным образом меняет всю вычислительную технику», – сказал он в интервью изданию.

В 2024 году «человеком года» по версии FT стал президент США Дональд Трамп, избранный на второй президентский срок. За год до этого — глава датской фармокомпании Novo Nordisk Ларс Йоргенсен.

Накануне, 11 декабря, журнал Time выбрал «человеком года» «архитекторов искусственного интеллекта». На обложке журнала появились глава Meta (признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг, гендиректор AMD Лиза Су, владелец X Илон Маск, глава Nvidia Дженсен Хуанг, глава OpenAI Сэм Альтман, гендиректор принадлежащей Google ИИ-компании DeepMind Демис Хассабис, глава Anthropic Дарио Амодей и основательница ImageNet Фэй-Фэй Ли.

В прошлом году человеком года по версии Time стал Трамп.

Расчеты букмекерского агентства Polymarket ранее показали, что «человеком года» в 2025 году мог стать ИИ.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
«Человек года» Financial Times награды
Материалы по теме
Netflix претендует на Warner Bros. Что получит стриминг в случае сделки
Бизнес
Фонд сооснователя PayPal продал всю долю в Nvidia
Бизнес
FT сообщила о планах SpaceX Маска вернуть статус самого дорогого стартапа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 92,94 (+1,56) Инвестиции, 09:40 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 79,34 (+1,44) Инвестиции, 09:40
Мадуро рассказал, что Путин просил его передать народу Венесуэлы Политика, 10:05
FT назвала главу Nvidia «человеком года» Общество, 10:05
Вид на реку: что такое жилье класса клубный премиум РБК и City Bay, 10:03
Костин напомнил свой призыв о рубле в торговле, который не был услышан Финансы, 10:01
Москвичей в пятницу ожидают мокрый снег и ночные морозы Общество, 09:53
Во Внуково ввели ограничения полетов Политика, 09:51
Трамп предупредил о риске «доиграться» до третьей мировой Политика, 09:46
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Лидогенерация «любой ценой» устарела: 6 рабочих стратегий в маркетингеПодписка на РБК, 09:42
Объем введенных гостиничных номеров установит рекорд за 10 лет Недвижимость, 09:40
Создатель Brawl Stars Илкка Паананен: «Слово «менеджер» — ругательство» Образование, 09:39
Сколько Узбекистан зарабатывает на экспорте лимонов РБК и РЭЦ, 09:33
Банк России подаст иск к Euroclear в российский суд Политика, 09:33
Путин оценил выполнение ООН своей миссии словом «достойно» Политика, 09:23
Замедление неизбежно: какие IT-проекты выживут в 2026 годуПодписка на РБК, 09:21