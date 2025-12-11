 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Журнал Time выбрал архитекторов ИИ «Человеком года»

Журнал Time выбрал «человеком года» «архитекторов искусственного интеллекта».

На обложке журнала, оформленной в стиле фотографии «Обед на небоскребе», на стальной балке над городом сидят глава Meta (признанной экстремистской и запрещенной в России) Марк Цукерберг, гендиректор AMD Лиза Су, владелец X Илон Маск, глава Nvidia Дженсен Хуанг, глава OpenAI Сэм Альтман, гендиректор принадлежащей Google ИИ-компании DeepMind Демис Хассабис, глава Anthropic Дарио Амодей и основательница ImageNet Фэй-Фэй Ли.

В прошлом году человеком года стал Дональд Трамп, избранный на второй президентский срок.

По расчетам букмекерского агентства Polymarket, «человеком года» в 2025 году мог стать Искусственный Интеллект. По предварительной информации, вероятность выбора ИИ составляла 69%. Далее следовали основатель и глава американской компании Nvidia, ведущего производителя чипов, Дженсен Хуанг (14%), генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (10%), Папа Римский Лев XIV (4%) и президент США Дональд Трамп (1%).

Американский журнал Time начиная с 1927 года в финальном выпуске года называет человека года. Этого звания удостаивается личность, оказавшая самое значительное влияние на мировые события за прошедший год, независимо от того, было ли оно положительным или отрицательным. Редакция не придерживается строгих формальных критериев при выборе.

В 2023 году человеком года журнал называл певицу Тейлор Свифт. В 2022 году — президента Украины Владимира Зеленского. В 2021 году — предпринимателя Илона Маска.

Российский президент Владимир Путин становился человеком года по версии Time в 2007 году.

