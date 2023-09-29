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Военная операция на Украине ,  
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Участникам спецоперации вернут деньги за несостоявшиеся поездки за рубеж

Участникам спецоперации вернут деньги за несостоявшиеся поездки за рубеж
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Правительство России утвердило постановление о возврате средств участникам российской спецоперации на Украине и их родственникам за несостоявшиеся поездки за рубеж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

По решению правительства, деньги за туристические поездки смогут вернуть мобилизованные, контрактники и добровольцы, поступившие на службу в армию с 24 февраля 2022 года. Такое же право получат члены семей этих военнослужащих.

Компенсации будут выплачивать из средств фонда персональной ответственности туроператора. Решение распространяется на туры за границу и касается ситуаций, когда у туроператора недостаточно собственных средств для возврата денег.

По закону «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», чтобы вернуть средства, нужно подать туроператору или турагенту заявление о расторжении договора на оказание услуг. Сделать это может как сам мобилизованный, так и члены его семьи в течение трех лет со дня заключения такого договора. Срок возврата — десять дней с момента подачи заявления.

Закон, предусматривающий возврат средств участникам спецоперации за несостоявшиеся туристические поездки, Госдума приняла в мае, в июне его поддержал Совет Федерации. Затем документ подписал президент России Владимир Путин. По нему участник спецоперации или его родственник вправе требовать расторжения договора с туроператором об оказании услуг в течение трех лет с момента его заключения. Туроператор должен вернуть деньги из собственных средств.

Теги
зарубежные поездки возврат средств Военная операция на Украине
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