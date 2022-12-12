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Лепс возместил ущерб петербуржцу после драки

Адвокат Хейфец сообщил о возмещении Лепсом ущерба петербуржцу после драки
Артист возместил моральный и материальный ущерб пострадавшему в драке жителю Петербурга, сообщил его адвокат. Потасовка с участием артиста произошла после его концерта в начале декабря
Григорий Лепс
Григорий Лепс (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Народный артист Григорий Лепс помирился с жителем Петербурга Дмитрием Горбачевым после драки, сообщил РБК адвокат Горбачева Евгений Хейфец.

«Подтверждаю, что достигнуто примирение сторон. Мы подали ходатайство о прекращении уголовного дела», — сказал Хейфец. По его словам, артист возместил моральный и материальный ущерб пострадавшему.

«Фонтанка» сообщила, что обе стороны подали зеркальные заявления о том, что Лепс возместил ущерб пострадавшему в драке петербуржцу, принес свои извинения, и тот их принял. По ее информации, ГУ МВД в ближайшее время прекратит дело.

РБК обратился за комментарием к адвокату Лепса Анатолию Кучерене и в пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Драка с участием Григория Лепса произошла у бара в Санкт-Петербурге в ночь на 3 декабря, после его концерта в городе. Днем ранее Лепс выступал в Петербурге по случаю своего 60-летия (юбилей он отмечал 16 июля). Мероприятие проходило в Ледовом дворце на проспекте Пятилеток. Во время концерта исполнитель бросил микрофон на сцену и ушел, хотя композиция продолжала звучать. Позже он объяснил свое поведение тем, что концерт вышел «непростой, не все прошло по плану» и что он «приболел».

Петербуржец рассказал «Фонтанке», что играл в баре в нарды, когда Лепс предложил ему поставить на кон $10 тыс. Горбачев сказал, что у него такой суммы нет, после чего Лепс, по его словам, его ударил. Конфликт перерос в драку на улице, куда вышли певец, его охранник и петербуржец.

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После произошедшего полиция начала проверку. Полиция завела дело по ст. 115 УК «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» в отношении неустановленных лиц, сообщал Хейфец ТАСС.

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Любовь Порываева Любовь Порываева, Мир Ландау
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