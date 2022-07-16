Путин и Мишустин поздравили Лепса с юбилеем

Григорий Лепс (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Президент Владимир Путин поздравил певца Григория Лепса с юбилеем, ему исполнилось 60 лет. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Он назвал Лепса талантливым певцом и композитором, ярким и неординарным человеком и отметил, что за его высоким признанием стоит вера в себя и свое предназначение, годы труда и творческого поиска.

«И конечно, отмечу ваше деятельное участие в востребованных общественных, благотворительных, патриотических проектах. Доброго вам здоровья, вдохновения и всего наилучшего», — написал Путин.

Кроме того, артиста поздравил премьер-министр Михаил Мишустин. Он назвал Лепса блистательным исполнителем и отметил, что без его творчества «невозможно представить современную отечественную эстраду». Глава правительства пожелал певцу вдохновения и новых интересных проектов.

Накануне Путин присвоил звание «Народный артист России» певцу Григорию Лепсу «за большие заслуги в развитии эстрадного искусства».

В 2012 году Григорий Лепс был доверенным лицом Путина на президентских выборах. Через год Министерство финансов США внесло его в черный список в рамках борьбы с евразийским преступным синдикатом «Братский круг». Тогда пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Лепс является любимым певцом президента.