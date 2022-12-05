Полиция начала проверку после сообщений о драке с участием Лепса

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 64,99 (+1,16) Инвестиции, 02 дек, 16:04
Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 61,77 (+0,63) Инвестиции, 02 дек, 16:04
Пеле был госпитализирован из-за коронавируса Спорт, 11:44
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:42
Штрафы премиум: зачем привязывать наказание водителя к цене автомобиля Партнерский проект, 11:37
Задержан экс-глава правительства Кузбасса Политика, 11:35
Власти проверят данные о «происшествиях на военном объекте» под Саратовом Политика, 11:32
Полиция начала проверку после сообщений о драке с участием Лепса Общество, 11:29
Женщина впервые в истории заняла президентский пост в Samsung Life, 11:22
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Недобанк» за $33 млрд: почему регуляторы не доверяют стартапу Revolut Pro, 11:21
Как прокачать через облако ИТ-структуру ретейла и онлайн-торговлю РБК и Cloud, 11:14
Синоптики назвали аномальной текущую неделю в столице Life, 11:09
Криптокомпании уволили с начала 2022 года более 10 тыс. сотрудников Крипто, 11:06
В Великобритании выпустили монеты с изображением Гарри Поттера. Фото Life, 11:04
Мост через Москва-реку разгрузит транспортные магистрали Подмосковья РБК Компании, 11:04
Блинкен сообщил об активной работе по освобождению Грайнер и Уилана Политика, 11:00
Общество ,  
0 

Полиция начала проверку после сообщений о драке с участием Лепса

Полицейские начали проверку после сообщений о драке с участием Лепса в Петербурге
Григорий Лепс
Григорий Лепс (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Полиция начала проверку сообщений о драке около бара на Московском проспекте Санкт-Петербурга. 

«Конфликт у клуба на Московском проспекте, 192, действительно был, поступило заявление, проводится проверка. Кто участники, не в курсе», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным «Фонтанки», в драке участвовали певец Григорий Лепс и петербуржец. Последний написал заявление в правоохранительные органы. Адвокат петербуржца Евгений Хейфец сообщил, что потасовка началась после того, как местный житель отказался сыграть с Лепсом в нарды.

РБК обратился за комментарием к директору Григория Лепса.

Лепс 2 декабря давал в Петербурге концерт по случаю своего 60-летия (он отмечал юбилей 16 июля). Мероприятие проходило в Ледовом дворце на проспекте Пятилеток. На видео, которое опубликовала «Фонтанка», видно, что Лепс бросил микрофон на сцену и ушел, хотя композиция продолжала звучать. Позже он объяснил свое поведение тем, что «приболел».

Теги
Григорий Лепс новости драка Санкт-Петербург
Материалы по теме
В Кемеровской области проверят драку в клубе с участием мобилизованных
Общество
В центре Москвы произошла массовая драка
Общество
Пострадавший в драке с Кокориным и Мамаевым чиновник покинул Минпромторг
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter