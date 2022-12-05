Полицейские начали проверку после сообщений о драке с участием Лепса в Петербурге

Полиция начала проверку после сообщений о драке с участием Лепса

Григорий Лепс (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Полиция начала проверку сообщений о драке около бара на Московском проспекте Санкт-Петербурга.

«Конфликт у клуба на Московском проспекте, 192, действительно был, поступило заявление, проводится проверка. Кто участники, не в курсе», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным «Фонтанки», в драке участвовали певец Григорий Лепс и петербуржец. Последний написал заявление в правоохранительные органы. Адвокат петербуржца Евгений Хейфец сообщил, что потасовка началась после того, как местный житель отказался сыграть с Лепсом в нарды.

РБК обратился за комментарием к директору Григория Лепса.

Лепс 2 декабря давал в Петербурге концерт по случаю своего 60-летия (он отмечал юбилей 16 июля). Мероприятие проходило в Ледовом дворце на проспекте Пятилеток. На видео, которое опубликовала «Фонтанка», видно, что Лепс бросил микрофон на сцену и ушел, хотя композиция продолжала звучать. Позже он объяснил свое поведение тем, что «приболел».