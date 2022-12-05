Драка с участием Лепса произошла у бара в Санкт-Петербурге

В Петербурге около одного из баров произошла драка с участием певца Григория Лепса, пишут «Фонтанка» и РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент, по данным «Фонтанки», произошел в ночь на 3 декабря в баре на Московском проспекте на юге города. Речь, по данным издания, идет о пабе Finnegan's, расположенном в доме 192-194. Артиста сопровождал охранник, еще двое остались на улице. Лепс вошел в заведение и купил там алкоголь.

Пока Лепс находился в баре, он поссорился с 39-летним местным жителем, пишет газета. Совладелец паба сказал изданию, что конфликт спровоцировал петербуржец. В ходе ссоры посетитель и артист вышли из заведения и подрались, но их разняли. Впоследствии оба вернулись в бар, утверждал совладелец.

Петербуржец, который подрался с Лепсом, по данным газеты, написал заявление в полицию. Он рассказал изданию, что играл в баре в нарды, когда Лепс предложил ему поставить на кон $10 тыс. Мужчина сообщил, что такой суммы у него нет. После этого, по словам петербуржца, Лепс ударил его. Конфликт перерос в драку на улице, куда вышли он, Лепс и его охранник, сказал петербуржец. Два других охранника артиста также приняли участие в драке, утверждает мужчина.

На видео, которое опубликовала «Фонтанка», видно, что в драке участвуют три человека, один из них похож на Лепса. Еще два мужчины пытаются разнять дерущихся.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, что человек, похожий на Лепса, сидит за барной стойкой и беседует с посетителем. За его спиной стоит человек, похожий на одного из охранников. В конце записи все они покидают заведение.

Источник сообщил телеканалу, что поводом для конфликта стала просьба петербуржца к артисту сфотографироваться с ним. Мужчина, по словам собеседника РЕН ТВ, настаивал, а музыкант ему отказал. Впоследствии посетителя вывела из бара охрана. Мужчина начал ругаться, и началась драка, пишет телеканал.

Лепс 2 декабря давал в Петербурге концерт по случаю своего 60-летия (артист отмечал юбилей 16 июля), пишет «Фонтанка». Мероприятие проходило в Ледовом дворце на проспекте Пятилеток. На видео, которое показала газета, видно, как Лепс с силой бросает микрофон на сцену и уходит с нее, хотя композиция продолжает звучать.

После концерта артист опубликовал в своем телеграм-канале сообщение. «Непростой вчера был концерт. Не все прошло по плану, многое не удалось, приболел», — написал он.