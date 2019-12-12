Общество , 12 дек, 19:28
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Что случилось за день. Главные новости РБК
Отставка двух губернаторов, пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов», Сбербанк дал «Делу» деньги на «Трансконтейнер», на Украине поймали подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета; главные новости — в обзоре РБК
Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"
Путин уволил двух губернаторов
В четверг, 12 декабря, президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернаторов Иркутской области Сергея Левченко и главы Еврейской автономной области Александра Левинталя.
- Временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области назначен Игорь Кобзев, ранее занимавший пост замглавы МЧС. Врио главы ЕАО стал сенатор Ростислав Гольдштейн.
- Коммунист Левченко был губернатором Иркутской области с 2015 года. На выборах он обошел кандидата от «Единой России». В 2019 году Кремль неоднократно критиковал работу Левченко, в частности за неэффективную ликвидацию последствий мощных паводков.
- В администрации президента провели исследование, которое показало низкий уровень доверия населения к губернатору. Сам Левченко называл эту информацию организованной информационной атакой на себя.
- У Левинталя давно были низкие рейтинги поддержки населения, говорили РБК источники, близкие к администрации президента. В то же время в следующем году в ЕАО предстоит непростая избирательная кампания, отмечали политологи.
При пожаре на «Адмирале Кузнецове» пострадали 10 военных
На тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», стоящем на ремонте в Североморске, произошел пожар. В результате пострадали десять военнослужащих. «Угрозы их здоровью нет», — заявили в пресс-службе Северного флота.