Что случилось за день. Главные новости РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

Отставка двух губернаторов, пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов», Сбербанк дал «Делу» деньги на «Трансконтейнер», на Украине поймали подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета; главные новости — в обзоре РБК

Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов" (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Путин уволил двух губернаторов

В четверг, 12 декабря, президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернаторов Иркутской области Сергея Левченко и главы Еврейской автономной области Александра Левинталя

Временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области назначен Игорь Кобзев, ранее занимавший пост замглавы МЧС. Врио главы ЕАО стал сенатор Ростислав Гольдштейн.

Коммунист Левченко был губернатором Иркутской области с 2015 года. На выборах он обошел кандидата от «Единой России». В 2019 году Кремль неоднократно критиковал работу Левченко, в частности за неэффективную ликвидацию последствий мощных паводков.

В администрации президента провели исследование, которое показало низкий уровень доверия населения к губернатору. Сам Левченко называл эту информацию организованной информационной атакой на себя.

У Левинталя давно были низкие рейтинги поддержки населения, говорили РБК источники, близкие к администрации президента. В то же время в следующем году в ЕАО предстоит непростая избирательная кампания, отмечали политологи.

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