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Общество ,  
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Что случилось за день. Главные новости РБК
Отставка двух губернаторов, пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов», Сбербанк дал «Делу» деньги на «Трансконтейнер», на Украине поймали подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета; главные новости — в обзоре РБК
Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов" (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)
Путин уволил двух губернаторов
В четверг, 12 декабря, президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернаторов Иркутской области Сергея Левченко и главы Еврейской автономной области Александра Левинталя.
  • Временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области назначен Игорь Кобзев, ранее занимавший пост замглавы МЧС. Врио главы ЕАО стал сенатор Ростислав Гольдштейн.
  • Коммунист Левченко был губернатором Иркутской области с 2015 года. На выборах он обошел кандидата от «Единой России». В 2019 году Кремль неоднократно критиковал работу Левченко, в частности за неэффективную ликвидацию последствий мощных паводков.
  • В администрации президента провели исследование, которое показало низкий уровень доверия населения к губернатору. Сам Левченко называл эту информацию организованной информационной атакой на себя.
  • У Левинталя давно были низкие рейтинги поддержки населения, говорили РБК источники, близкие к администрации президента. В то же время в следующем году в ЕАО предстоит непростая избирательная кампания, отмечали политологи.
При пожаре на «Адмирале Кузнецове» пострадали 10 военных
На тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», стоящем на ремонте в Североморске, произошел пожар. В результате пострадали десять военнослужащих. «Угрозы их здоровью нет», — заявили в пресс-службе Северного флота.
  • Задымление на крейсере началось при проведении сварочных работ. По данным «РИА Новости», всего пострадали 12 человек, идут поиски еще трех пропавших. Пожарным удалось локализовать очаг задымления.
  • «Адмирал Кузнецов» — единственный корабль такого типа в российской армии, в 2017 году его использовали в ходе операции в Сирии. После нее корабль поставили на ремонт. Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, заверил, что пожар не приведет к переносу сроков завершения ремонта. Работы планируется завершить к 2022 году.

Сбербанк дал группе «Дело» финансирование для покупки «Трансконтейнера»

Сбербанк предоставил группе компаний «Дело» Сергея Шишкарева финансирование для покупки пакета в 50% плюс две акции «Трансконтейнера».

  • Точную сумму банк не назвал, однако «ДелоПортс», структура, управляющая активами группы, предоставляет «Дело-Центр» 80,39 млрд руб.
  • Чуть больше 50 млрд руб. будут предоставлены «Дело-Центру» в виде займа с процентами, еще 30,3 млрд руб. — в виде беспроцентного займа.
  • 27 ноября «Дело» выиграло аукцион на покупку контрольного пакета «Трансконтейнера» за 60,3 млрд руб.
Аваков сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве Шеремета
Глава МВД Украины Арсен Аваков отчитался о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Суд вскоре назначит им меру пресечения.
  • Шеремет погиб в июле 2016 года, когда в его автомобиле произошел взрыв. В феврале 2017 года Аваков говорил, что в причастности к организации убийства подозреваются граждане России.
  • По данным телеканала «112 Украина», обвинения сегодня предъявили музыканту, ветерану военных действий в Донбассе Андрею Антоненко.
  • Как сообщил депутат Верховной рады Владимир Арьев, он успел поговорить с Антоненко. «Это правда, он в шоке, без преувеличений... Это похоже на целенаправленные репрессии против защитников Украины», — заявил депутат.
Авторы: Сергей Витько, Константин Нагаев
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