Общество , 12 дек, 16:37
0
Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета
Полиции Украины удалось задержать фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщил глава МВД Арсен Аваков.
«Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела», — написал министр на своей странице в Facebook.
По словам Авакова, по делу об убийстве Шеремета идут активные следственные действия, и суд вскоре назначит подозреваемым меру пресечения.
Материал дополняется