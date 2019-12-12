Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета

Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета

Полиции Украины удалось задержать фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщил глава МВД Арсен Аваков.

«Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела», — написал министр на своей странице в Facebook.

По словам Авакова, по делу об убийстве Шеремета идут активные следственные действия, и суд вскоре назначит подозреваемым меру пресечения.

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