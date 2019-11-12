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Адвокат Ананьева опроверг новость о лишении бизнесмена гражданства Кипра
Адвокат бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева назвал новость об аннулировании кипрского гражданства бизнесмена недостоверной. В начале ноября власти острова запустили процесс отзыва гражданства у девяти россиян
Дмитрий Ананьев (Фото: Красильников Станислав / ТАСС)

Бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев не числится среди тех, кого власти Кипра решили лишить полученного в обмен на инвестиции гражданства, сообщил РБК адвокат бизнесмена Сергей Ковалев.

«Эта публикация не соответствует действительности. Никто ему о подобном от властей Кипра не сообщал, не заявлял и не извещал», — сказал он РБК.

По словам адвоката, о том, что «девять граждан России лишили кипрского гражданства», Ананьев узнал из прессы, «с тех пор ничего нового по этому поводу не появлялось». «По его пониманию, это абсолютно не соответствует действительности. У них до сих пор сохраняется кипрское гражданство, и власти понимают, каким образом его можно уведомить о любых обстоятельствах, которые касаются его персоны», — сказал Сергей Ковалев.

Во вторник, 12 ноября, «Открытые медиа» со ссылкой на источник в окружении Ананьева и работавшего с ним юриста сообщили, что бизнесмен оказался одним из девяти россиян, у которого власти Кипра отберут «золотые паспорта».

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Республике Кипр и пресс-службу полиции Кипра.

Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян

В ноябре власти Кипра объявили о проверке выданных «золотых паспортов». 6 ноября стало известно, что процедуру лишения гражданства уже запустили в отношении 26 человек — девяти россиян, восьми камбоджийцев, пяти китайцев, двух кенийцев, одного иранца и одного малайзийца. Их имена не уточнялись.

Президент Кипра Никос Анастасиадис обещал, что любой, кто получил гражданство в нарушение строгих критериев, будет его лишен. Кипр не публикует официальные списки получивших гражданство за инвестиции, однако известно, что кипрские паспорта есть, в частности, у Дмитрия Ананьева и совладельца Rusal Олега Дерипаски.

Авторы: Павел Казарновский, Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Ананьев, Кипр
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Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян
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