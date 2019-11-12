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СМИ сообщили о планах Кипра забрать гражданство у Дмитрия Ананьева
По данным «Открытых медиа», одним из россиян, которые могут лишиться гражданства Кипра, стал Дмитрий Ананьев. Бывший совладелец Промсвязьбанка уехал из России вскоре после того, как ЦБ ввел в организации временную администрацию
Дмитрий Ананьев (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев оказался в числе россиян, у которых власти Кипра решили забрать «золотой паспорт», пишут «Открытые медиа» со ссылкой на источник в окружении бизнесмена и работавшего с ним юриста.

Представитель британской юрфирмы, защищающей интересы Дмитрия Ананьева в Высоком суде Лондона, не ответила на вопрос РБК о статусе его кипрского гражданства. РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Республике Кипр и пресс-службу полиции Кипра.

Дмитрий Ананьев и его брат Алексей были бенефициарами Промсвязьбанка до 2017 года, когда ЦБ ввел в организации временную администрацию: Дмитрий возглавлял правление, Алексей — совет директоров. Через неделю после введения временной администрации ЦБ обратился к правоохранителям с материалами о незаконных действиях Промсвязьбанка, в которых говорилось, что часть кредитных досье на 109 млрд руб. исчезла либо была уничтожена. Почти сразу после введения временной администрации Дмитрий Ананьев покинул Россию. В сентябре братьев Ананьевых заочно арестовали за вывод 66 млрд руб. из банка перед санацией.

О том, что Дмитрий Ананьев получил статус резидента Кипра, в феврале рассказал на заседании Арбитражного суда Москвы его представитель.

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В ноябре власти Кипра объявили о проверке выданных «золотых паспортов». Это произошло после расследования Reuters, в котором говорилось, что гражданство купили себе члены семьи и союзники премьер-министра Камбоджи Хуна Сена. Кипрская оппозиция возмутилась тем, что паспорта получили лица, «которые, скорее всего, даже не могут найти Кипр на карте».

Президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что существует по меньшей мере 10–15 «вопиющих случаев», в которых паспорта были выданы по ошибке. Он пообещал забрать гражданство у любого, кто получил его с нарушениями.

Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян

Всего процедуру лишения гражданства запустили в отношении 26 человек. По данным Cyprus Times, AlphaNews и Εθνικού Κήρυκα, речь идет о девяти россиянах, восьми камбоджийцах, пяти китайцах, двух кенийцах, одном иранце и одном малайзийце. Их имена не уточнялись.

В рамках программы «гражданство в обмен на инвестиции» паспорт Кипра можно получить за вложения в размере €2 млн ($2,2 млн). С 2013 года в рамках программы одобрили 1864 заявки, не считая членов семей, а сумма полученных инвестиций составила €6,6 млрд ($7,27 млрд). В феврале условия получения гражданства ужесточил: добавили дополнительный взнос в размере €150 тыс. ($165 тыс.) и усилили проверку благонадежности.

Автор: Константин Нагаев
При участии: Павел Казарновский, Александра Юшкявичюте
Теги: Кипр, Дмитрий Ананьев
Материалы по теме
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян
Общество
Президент Кипра пообещал изъять «некоторые золотые паспорта»
Политика
Кипр решил проверить получивших гражданство за инвестиции
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