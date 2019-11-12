СМИ сообщили о планах Кипра забрать гражданство у Дмитрия Ананьева

По данным «Открытых медиа», одним из россиян, которые могут лишиться гражданства Кипра, стал Дмитрий Ананьев. Бывший совладелец Промсвязьбанка уехал из России вскоре после того, как ЦБ ввел в организации временную администрацию

Дмитрий Ананьев (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев оказался в числе россиян, у которых власти Кипра решили забрать «золотой паспорт», пишут «Открытые медиа» со ссылкой на источник в окружении бизнесмена и работавшего с ним юриста.

Представитель британской юрфирмы, защищающей интересы Дмитрия Ананьева в Высоком суде Лондона, не ответила на вопрос РБК о статусе его кипрского гражданства. РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Республике Кипр и пресс-службу полиции Кипра.

Дмитрий Ананьев и его брат Алексей были бенефициарами Промсвязьбанка до 2017 года, когда ЦБ ввел в организации временную администрацию: Дмитрий возглавлял правление, Алексей — совет директоров. Через неделю после введения временной администрации ЦБ обратился к правоохранителям с материалами о незаконных действиях Промсвязьбанка, в которых говорилось, что часть кредитных досье на 109 млрд руб. исчезла либо была уничтожена. Почти сразу после введения временной администрации Дмитрий Ананьев покинул Россию. В сентябре братьев Ананьевых заочно арестовали за вывод 66 млрд руб. из банка перед санацией.

О том, что Дмитрий Ананьев получил статус резидента Кипра, в феврале рассказал на заседании Арбитражного суда Москвы его представитель.